По-малко от осем минути са били необходими на крадците, за да откраднат кралски бижута на стойност 88 милиона евро през уикенда от най-посещавания музей в света – Лувъра, пише Асошиейтед прес, като проследява действията им по дни и минути.

Френските власти описват как обирджиите са се издигнали с подемна стълба по фасадата на музея, счупили са прозорец, разбили са витрини и са избягали в неделя сутринта. Директорът на Лувъра в Париж признава, че това е „ужасен провал“.

Крадците, които все още са на свобода, са прекарали по-малко от четири минути в музея.

Ето какво е известно за хронологията на събитията:

10 октомври

Крадците използват фалшив претекст, за да откраднат камиона с подемната стълба. Парижкият прокурор Лор Бекю каза, че престъпниците са се срещнали с компанията собственик на камиона, преди да поемат с него, като са използвали заплахи, но не и насилие. Компанията подала жалба за кражбата в община Лувър на около 20 км северно от Париж. Името кара много хора да се чудят дали това е съвпадение.

19 октомври

09:00 часа - музеят Лувър отвара врати за посетители.

09:30 часа - крадците, облечени като строителни работници, паркират камиона, съоръжен с подемна стълба – обичайна гледка за Париж, на един от тротоарите в подножието на Лувъра, на кей „Франсоа Митеран“, който се намира на река Сена. Те поставят пътна маркировка около камиона, за да симулират ремонтни дейности. Двама души се изкачват по стълбата, за да достигнат балкона и влизат през прозореца.

09:34 часа – двамата крадци влизат от южния край на галерия „Аполо“. Включва се алармата в стаята за контрол на сигурността. Служител се обажда по радиото до членовете на командния център, за да ги предупреди за взлома.

09:35 часа – крадците използват ъглошлайф, за да срежат стъклото на две витрини и вземат бижутата. Служителите по сигурността започват да евакуират посетителите в съответствие с изискванията, които са фокусирани върху безопасността им. Мениджърът на музея се обажда на близкия полицейски участък, за да съобщи, че се извършва обир и моли за незабавна помощ.

09:38 часа – крадците напускат през същия прозорец и избягват в източна посока, като двама души ги чакат на скутери. Те оставят след себе си жълта жилетка, подобна на тези, които носят строителните работници, и друго оборудване, включително ъглошлайфа. Министърът на културата Рашида Дати каза, че служителите по сигурността са осуетили опита на единия крадец да подпали камиона с подемника.

10:34 часа – Дати съобщава в социална медия, че „тази сутрин е станал обир при отварянето на музея Лувър“.

По-късно през деня извън музея е открита императорска корона на съпругата на Наполеон Трети – императрица Южени, която съдържа над 1300 диаманта. Крадците са избягали с осем други предмета, които са безценни от историческа гледна точка.

22 октомври

Музеят отваря врати. Прокурорката Бекю казва, че около 100 разследващи работят по случая, заедно с експерти криминалисти, които анализират записи от камерите за наблюдение и 150-те проби, които са събрани от подемника, от вътрешността на музея и от намерени предмети.