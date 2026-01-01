Сериозни нарушения на човешките права и свободата на изразяване в Турция и затвърждаване на авторитарната насоченост на правителството на страната, отчита международната правозащитна организация „Хюман райтс уоч“ в доклада си за 2025 г.

В доклада организацията отбелязва, че „контролът на властите върху съдилищата в страната и продължителното неизпълнение на решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) са довели до сериозни нарушения на човешките права през 2025 г.“, като подчертава, че „редица адвокати са станали жертва на съдебен тормоз, особено когато са представлявали клиенти по политически мотивирани дела или са се изказвали в защита на правата на човека“.

„Хюман райтс уоч“ отбелязва още, че голям брой журналисти, публични личности и потребители на социалните медии „често са изправени пред съдебно преследване и понякога задържане под стража до началото на процеса заради критика към правителството и съдебната система“.

Правозащитната организация подчертава, че към момента на писане на доклада, 27 журналисти и медийни работници са в предварителен арест или изтърпяват присъди.

Правителството даде зелена светлина за нов граничен пункт на границата с Турция

„Обществената телевизия ТРТ, държавната информационна агенция – Анадолската агенция, и повечето частни телевизионни новинарски канали са ориентирани про-правителствено, както и надзорният орган за радио и телевизия - Висшият съвет за радио и телевизия (RTÜK), който налага произволни глоби на опозиционни медии и стрийминг платформи, както и спирания на излъчването, които са непропорционални и нарушават свободата на изразяване“, отбелязва още организацията в доклада си.

„Правителството на президента Реджеп Тайип Ердоган затвърждава авторитарната си насока с безпрецедентна атака срещу основната политическа опозиция в страната – Народнорепубликанската партия (НРП), която застраши свободата на политическо сдружаване и провеждането на свободни и честни избори“, отчита още „Хюман райтс уоч“, отбелязвайки задържането на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, мащабните разследвания срещу кметове и членове на опозиционната НРП и съдебните дела срещу лидера на партията Йозгюр Йозел като основни причини за развитието на този процес.