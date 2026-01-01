Министерският съвет одобри проект на Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за решаване на въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход „Капитан Андреево-Капъкуле-Север“.

Спогодбата предвижда договарящите страни в срок, допълнително съгласуван между компетентните им органи, да изградят и открият нов съвместен граничен контролно- пропускателен пункт, разположен в района на с. Капитан Андреево, община Свиленград, на територията на Република България и с. Капъкуле, вилает Одрин, на територията на Република Турция, на север от съществуващия граничен преход.

Проектът на спогодба предвижда създаване на Смесена експертна комисия, която ще уточни основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, вида на съпределните пунктове като вид трафик, време на работа и брой трасета, мястото на новия граничен контролно-пропускателен пункт и техническите му параметри, режима на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси по изграждането на новия граничен преход, както и всички въпроси от общ интерес, свързани с изпълнението на спогодбата за всички гранични преходи между двете държави.