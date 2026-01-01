Безупречна, прецизна, хладнокръвна и професионално изпипана до последния детайл операция срещу разпространението на наркотични вещества проведоха криминалисти от варненската полиция.

Клиент беше задържан по време на сделка с високорискови опиати. Закупеното количество дрога значително надвишава стандартните дози за употреба. Минути по-късно полицаите щракнаха белезници и на 27-годишен варненец, продавачът в сделката, съобщиха от ОД на МВР.

Младият мъж се оказал многократно осъждан и с богата криминална биография. Преди 8 години вече е бил задържан за притежание на опиати, същата година е засечен да шофира след употреба на наркотици; през 2019 г. е задържан за разпространение на забранени субстанции, а последните действия са се повторили и през 2022 г.

Последвало претърсване на автомобила и дома на криминално проявения и осъждан варненец, където служителите на реда намерили и иззели над 20 000 евро, електронна везна, голямо количество суха тревиста маса и кристали, разпределени на дози.

Действията по разследване продължават под надзора на прокуратурата. Предстои изготвяне на експертна справка за установяване на точния вид и количество на иззетите наркотични вещества. Извършителят е задържан.