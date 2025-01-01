42 души са задържани по време на специализирана полицейска операция срещу престъпления, свързани с наркотични вещества, проведена на територията на ОДМВР – Варна в периода 12–19 септември 2025 г.

Акцията е разпоредена от министъра на вътрешните работи Даниел Митов и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов по повод началото на новата учебна година.

В хода на операцията варненските криминалисти са разбили една лаборатория за производство на метамфетамин и една оборудвана оранжерия за отглеждане на канабис. Образувани са 24 досъдебни производства – 21 от тях за държане на наркотици и 3 за разпространение.

Общо 24 души са привлечени като обвиняеми за държане на наркотични вещества, а трима – за разпространение. От МВР и прокуратурата съобщават, че взетите мерки ще се прилагат дългосрочно и в тясно взаимодействие между двете институции.