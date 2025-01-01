Криминалисти от районното управление в Шумен разкриха сделка с наркотици и иззеха над 200 грама марихуана. Случаят е станал вчера сутринта в квартал „Тракия“ по време на специализирана полицейска операция за пресичане на престъпления с наркотични вещества.

Около 10:30 часа трима младежи – 24-годишен от село Капитан Петко и двама шуменци на 21 и 17 години – са опитали да избегнат проверката, побягвайки между улиците „Строител“ и „Люлебургас“. Един от тях изхвърлил полиетиленов плик с около един грам суха листна тревна маса.

16-годишен от Шумен е задържан за притежание на наркотични вещества

След кратко преследване тримата са установени и задържани. При 17-годишния е намерена електронна вейп цигара, чиято течност предстои да бъде изследвана.

В хода на разследването, проведено под надзора на прокуратурата, в жилище, обитавано от 21-годишния шуменец, са иззети около 200 г марихуана и около 20 г кристали. По-късно той посочил и друго място, където изхвърлил пакет с около 10 г марихуана.

Тримата са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен.

По случая е образувано досъдебно производство.