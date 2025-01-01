В Плевен са задържани петима членове на организирана престъпна група за разпространение на синтетични наркотици и марихуана. Това съобщиха от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) на официалната си страница във Facebook. Действията по задържането им са проведени в рамките на националната спецоперация по повод началото на учебната година, а операцията е осъществена е със съдействието на служители на Областната дирекция на МВР в Плевен.

При проведените действия по разследването са претърсени осем помещения и пет превозни средства. Иззети са метамфетамин и марихуана, парична сума в различна валута, възлизаща на над 70 000 лева, както и злато, боеприпаси, електронни устройства и документи.

По случая се води разследване под надзора на Окръжна прокуратура – Плевен.

Задържането на петимата е удължено на 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Повдигнати са им обвинения. Разпитани са свидетели, допълват от ГДБОП.

Припомняме, че на 12 септември изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и вътрешният министър Даниел Митов разпоредиха специализирана операция срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците на територията на цялата страна.