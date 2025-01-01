Хванаха двама мъже в Разградско с наркотици по време на специализирана операция за противодействие на разпространението на наркотични вещества в районите около училища, търговски центрове, дискотеки и други места, посещавани от ученици и подрастващи.

Акцията се провежда на територията на цялата страна по съвместна заповед на МВР и Прокуратурата по повод началото на новата учебна година.

На 16 септември в Кубрат е задържан 24-годишен мъж, у когото са открити два пълнителя за вейп с тегло 80,6 грама, съдържащи общо шест ампули с жълтеникава течност. При направен полеви наркотест веществото е реагирало положително на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

Същия ден, около 15:00 ч. в село Самуил, е извършена проверка на 20-годишен мъж, у когото е намерена суха зелена растителна маса. Тестването е показало, че веществото също съдържа канабис. Срещу него е образувано бързо производство.

Операциите продължават в цялата страна с цел превенция и ограничаване на достъпа до наркотични вещества сред младежите.