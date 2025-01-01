Задържаха петима души при акция на полицията в Перник, съобщиха от МВР.

Специализирана полицейска операция с цел ефективно противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в уязвими райони, участъци, махали и квартали е проведена вчера от служители на Първо РУ, колегите им от отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – Перник и дирекция „Жандармерия“ при ГДЖСОБТ.

Основно е инспектиран пернишкия кв. „Хумни дол“, като акцията е проведена в два етапа - .от 05, 30 до 08, 30 ч. и от 10, 00 до 12, 30 ч. При втория етап е оказано съдействие на РДНСК- Перник, ЕРМ- Запад, ВиК- Перник и представители на строителен контрол на Община Перник. По време на съдействието горепосочените институции са извършили заснемане на незаконни сгради и постройки в района.

От служителите на полицията са проверени 78 лица от който 11 криминално проявени. Съставени са 16 акта по Закона за гражданската регистрация на незаконно пребиващи в района и един по Закона за българските лични документи. Задържани за до 24 ч. са петима души, съпричастни към различни престъпления, извършени на територията на общината. Засиленият контрол продължава.