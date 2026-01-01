Иранките могат официално да получават свидетелства за правоуправление на двуколесни моторни превозни средства, предаде Франс прес, като се позова на местни медии.

По този начин се слага край на съществувалата досега в Ислямската република юридическа неяснота по отношение на управлението на мотопеди и мотоциклети.

Законът за движение по пътищата не им забраняваше изрично да управляват такива превозни средства, но на практика властите не им издаваха книжки.

Затова досега жените, управляващи такива превозни средства, бяха държани за отговорни при катастрофи дори и в случаите, в които не са виновни.

Първият вицепрезидент на Иран Мохамад Реза Ареф подписа днес решение, което бе одобрено в края на януари от министерския съвет и което има за цел да изясни ситуацията.

Съгласно новите правила пътната полиция е задължена да предоставя обучение на желаещите да управляват двуколесни моторни превозни средства и да организира изпит за кандидатките, като на издържалите изпита ще се издават свидетелства за правоуправление.

Решението бе взето след вълна от протести, които започнаха в края на декември и през януари придобиха голям мащаб. Протестите първоначално започнаха като израз на недоволство от цената на живота, но впоследствие бяха издигнати и политически искания.