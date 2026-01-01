Митническите служители в Бургас задържаха 33 692 контрабандни детски играчки и артикули при 3 отделни проверки на морски контейнери със стоки от Китай. Това съобщиха от Агенция "Митници".

След извършен анализ на риска контейнерите са били селектирани за щателни проверки. Те са съдържали групажни стоки от Китай за България. Получатели са три български фирми, а изпращачи са различни фирми от Китай.

Агенция "Митници"

Единият от контейнерите по документи е съдържал автомати за детски играчки, детски батути, трамплини и резервни части за тях. При извършената проверка са открити недекларирани 18 673 детски играчки, детски часовници, ключодържатели и аксесоари. Те са били укрити във фабрични кутии на декларираните автомати за играчки. Голяма част от контрабандните детски артикули са с изображения на известни анимационни герои и защитени търговски марки.

В друг контейнер с групажни стоки от Китай са открити недекларирани 10 000 жетони и 129 резервни части, също за детски игрални устройства. В третия случай са установени недекларирани 4890 антистрес топки в кашони, укрити между декларирани стоки от Китай.

Контрабандните общо 33 692 артикули са иззети. По случаите ще бъдат образувани три административнонаказателни производства.