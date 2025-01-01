Великият херцог на Люксембург Анри днес ще абдикира от трона след 25 години като държавен глава, предаде Асошиейтед прес.
Мястото му ще заеме най-големият му син, престолонаследникът Гийом, с което монархията в сърцето на Европа се готви за смяна на поколенията, отбелязва агенцията.
In line with 🇱🇺 royal tradition, H.R.H. Grand Duchess Charlotte abdicated in favor of H.R.H. Grand Duke Jean in 1964. He later passed the throne to H.R.H. Grand Duke Henri in 2000. Now, he will abdicate in favour of his son, H.R.H. Crown Prince Guillaume.#Trounwiessel pic.twitter.com/JZxinxtPS3— Embassy of Luxembourg in PRISTINA (@LUinPristina) October 2, 2025
Анри изпълняваше предимно церемониална роля на велик херцог заедно с кубинската си съпруга, великата херцогиня Мария Тереза.
🇱🇺 Trounwiessel 2025— Imperial Material ♚ (@implmaterial) October 3, 2025
What to expect today …
Later this morning, HRH Grand Duke Henri will Abdicate & Prince Guillaume will be Enthroned as the new Grand Duke of Luxembourg
10:00am - The day will start with Grand Duke Henri signing the Act of Abdication at the Grand Ducal… pic.twitter.com/4P0BPmAH4B
Правителството ръководеше страната през трудни моменти като финансовата криза от 2008 г., най-големият шок за икономиката на Люксембург от 70-те години насам.