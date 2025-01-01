Почти е прибрана реколтата от царевицата в област Добрич, съобщиха за БТА от Министерството на земеделието и храните. Остават за жътва 167 247 декара от засети 655 154 декара, като средният добив е 218,2 кг/дка.

В общините Добрич, Каварна и Шабла културата е напълно ожъната, като средните добиви са съответно 190 кг/дка, 220 кг/дка и 239 кг/дка. Най-висок среден добив има в община Генерал Тошево - 270 кг/дка. Там са пожънати 87 400 дка от засети 178 117 дка.

В осемте общини на областта жътвата на слънчоглед е приключила.

Пожънати са всички 969 390 дка. Средният добив е 172,3 кг/дка.

Площите, засети с рапица, за сезон 2025/2026 са 85 650 дка. Най-много площи с рапица има в община Балчик - 19 000 дка.

През миналата стопанска година засетите площи с маслодаен слънчоглед са били 932 850 дка, а средният добив от културата е бил 180,2 кг/дка. Засетите площи с царевица са били 816 340 дка. Тогава средният добив е бил 296,3 кг/дка.