Повечето хора са склонни да мислят, че жените са по-малко податливи на хъркането, отколкото мъжете.

По-склонни сме да си представим голямата, намръщена мечка, която кара стените да треперят, отколкото дребната принцеса. Но далеч от това да е клише, вярна ли е тази статистика или се основава на обикновен сексистки стереотип? Хъркането е резултат от частично блокиран въздушен поток в горните дихателни пътища, причинявайки вибрации в задната част на носа, небцето, гърлото или езика. Това се случва, защото мускулите на дихателните пътища се отпускат по време на сън и са ориентирани надолу, когато сме в легнало положение.

Райън Чин Тау Чеонг, УНГ лекар и специалист по сън в Университетската болница в Лондон, заяви пред „Гардиън“ , че мъжете са почти два пъти по-склонни да хъркат от жените. „Но тази разлика се свива в два определени момента от живота на жените: след менопаузата, обикновено между 45 и 55 години, и по време на бременност, особено през третия триместър .“ Други фактори, които могат да допринесат за хъркането, включват алкохол , който отпуска мускулите повече, наднормено тегло , което оказва натиск върху гърлото, алергии или изкривена носна преграда.

Според Райън Чин Тау Чонг, женските хормони естроген и прогестерон поддържат мускулите на дихателните пътища по-тонизирани: „Нивата им се променят по време на менопаузата и бременността, поради което жените хъркат толкова, колкото и мъжете през тези периоди .“ Наддаването на тегло, причинено от бременността, също допринася за хъркането.

Ако внезапно започнете да хъркате, когато преди не сте го правили, това е знак, който не бива да се пренебрегва, защото може да е симптом на патология. „Това може да е признак за началото на сънна апнея “, обяснява лекарят. Неговият съвет: ако хъркането ви е достатъчно силно, за да нарушава редовно съня на партньора ви , консултирайте се със здравен специалист; това ще е от полза за всички.