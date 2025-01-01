От три дни службите издирват двама снайперисти, известно е кой им е платил, но все още не знаем коя е тяхната мишена - това обяви сръбският президент Александър Вучич пред телевизия Първа.

„Не можем да ги намерим три дни. Ще видим кои са целите. Знаем, че са пристигнали, знаем откъде са дошли парите, вярвам, че компетентните служби ще успеят да ги открият", каза Вучич.

Сръбският президент добави, че "това е единственият им начин, те не могат да разклатят волята ми, не могат да ме победят“, но не уточни кого има предвид.

В предаването „Кирилица“ по телевизия Първа Вучич сподели, че изминалата година е била най-трудната му в професионален план. По думите му по-младите хора в Сърбия бавно се учат на политика, но "това не е лошо", цитира го кореспондентът на БТА Теодора Енчева.

„Добре е, че разбират това. Точно както разбират, че насилието им вреди", каза Вучич, визирайки студентското движение, което възникна преди година в отговор на трагедията в Нови Сад, където на 1 ноември се срути козирката на жп гарата 16 души загинаха и един бе тежко ранен.

В Събрия днес има заглавия вестникарски заглавия като "В Белград са двама снайперисти, които планират да убият Вучич". Сръбските граждани трябва да прочетат между редовете, че непрекъснати опасности и изкушения висят над главата на президента, който всеки миг от живота си се бори за Сърбия и нейното бъдеще за разлика от неговите неприятели, които искат да я разрушат, посочва кореспондентът на БГНЕС Ели Юрукова.