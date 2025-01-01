Гранични полицаи задържаха нелегални мигранти на ГКПП “Кулата”, съобщи заместник директорът на ГД „Гранична полиция“ ст. комисар Петър Джигов.

Случаят е от 11:20 ч. преди обяд днес.

Камион с българска регистрация е бил спрян при полицейска проверка на базата на анализа на риска, а шофьорът проявил нервност, което още повече осъмнило властите. В местата за багаж в товарния автомобил в метален сандък били открити 7 души, като шофьорът е заявил, че се касае за китайски граждани.

Превозното средство е пътувало от София за Солун в Гърция, оттам мигрантите е трябвало да намерят каналджии, които да им помогнат да продължат по пътя си към вътрешността на Европа. За всеки мирант се е плащало по 100 евро.

Китайските граждани ще бъдат настанени в лагер в София.

Води се разследване по образувано бързо производство, за което законодателят предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 10 години и глоба от 5000 до 20 000 лева, съобщиха от прокуратурата.

Установено е, че товарният автомобил не е собственост на задържания мъж. Той е криминално проявен, осъждан е за шофиране след алкохол. Извършват се разпити. Проверява се и човекът, който е свързал водача с мигрантите..