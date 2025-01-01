Десетки тонове месо без документи и с неясен произход отриха при съвместни действия на Столичната полиция (СДВР), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Национална агенция за приходите (НАП), проведени под ръководството на Софийската градска прокуратура (СГП).

Съвместната акция под ръководството е била предприета днес след сигнал за данъчни измами. Установено е, че дружество, стопанисващо цех за преработка на месо, стопанисва и две складови помещения. В трите помещение се извършили проверки, като в цеха са били открити налични близо 9 тона месо, за което не са предоставени необходимите документи, не е ясен и произходът му. В единия от складовете в кв. „Слатина“ месото, намерено към момента, е 26 тона.

"Количеството в другия е в процес на установяване", съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

"Помещенията са запечатани и няма опасност до изясняването на произхода му месото да бъде разпространено в търговската мрежа", поясни прокурор Десислава Петрова от СГП.

В хода на съвместните дейности с НАП и БАБХ в търговските обекти са се извършили проверки на данни за евентуални данъчни престъпления, като последващи действия предстоят и утре.

Служителите на БАБХ са установили нередности при съхраняването и транжирането на месото, въз основа на което цехът ще бъде запечатан до привеждането му в състояние за извършване на този тип дейност. Двата огромни склада на територията на столична борса също ще бъдат запечатани.

"Очакваме в близките дни със съдействието на двете институции да получим наличната документация, за да можем в цялост да докладваме документите в СГП", допълни Николов и добави, че към момента няма задържани, тъй като все още не е установена с точност ролята и евентуалната съпричастност на собственика към проверяваните конкретни престъпления.

В хода на извършените процесуално-следствени действия количеството месо е било конкретизирано и към момента то е общо над 70 тона – в цеха и в двата склада.