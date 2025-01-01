Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров свика извънредно заседание днес.

Дневният ред е с една-единствена точка – изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров и председателя на УС на „Топлофикация София“ ЕАД Милена Ценова относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД.

По време на изслушването ще бъдат обсъдени и планираните ремонтни дейности, както и готовността на дружеството за предстоящия отоплителен сезон.