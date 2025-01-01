Върховният касационен съд излезе с решение, че Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. С две разпореждания от 2 октомври – едно на зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Наказателната колегия и едно на председателя на Второ наказателно отделение, се отказва образуването на производства по депозирани искания от изпълняващия функциите главен прокурор за възобновяване на наказателни дела, се казва в съобщение на Върховния касационен съд.

Във връзка с решението на ВКС от прокуратурата посочиха за БТА, че то не поражда никакви последици за Сарафов, защото има нарочно решение на Прокурорска колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), а то може да се отмени от Върховния административен съд (ВАС), не от ВКС.

Реакции относно решението последваха от държавния глава Румен Радев, както и от представители на политически сили.

Крайно време е нашата съдебна система да е организирана така, че да има истинско върховенство на правото, каза президентът Радев. На това решение би трябвало да реагират българите, посочи той. Това е удар по демокрацията, който ще има дългосрочни негативни последици.

ВКС прие, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор

От "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ) поискаха действия от министъра на правосъдието. Това стана по време на дебатите по промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които предвиждат главният прокурор да може да възобновява спрени наказателни производства при изрични основания.

Това е отговорност на министъра на правосъдието, който председателства ВСС и би трябвало да поеме инициатива след повече от две години да се обнови съставът на ВСС, да бъде избрана нова квота от Народното събрание, посочи Атанас Атанасов (ПП-ДБ). Поставихте съдебната система в летаргия и така карате вече години наред, коментира Христо Расташки от МЕЧ. По думите му Пеевски е загубил своя главен прокурор заедно с Борисов. Расташки също призова министър Георгиев да предприеме действия.

"Кой да избере другия главен прокурор, като ние с вас приехме решение и в момента има конституционно дело по въпроса. Може ли този Висш съдебен съвет да избира главен прокурор? По този въпрос ще ми кажете ли? Нямате какво да отговорите. А по отношение на избора на нов Висшия съдебен съвет критики към нас отправят хората, които провалиха заседанието за началото на тази процедура", заяви от парламентарната трибуна правосъдният министър Георги Георгиев.

В кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Да, България“ посочи, че трябва да се спазват законите, Борислав Сарафов не е главен прокурор и трябва да напусне прокуратурата и да се премине към нормалните действия след това.

Почина Христина - жената, пометена от АТВ в „Слънчев бряг“

Реакция дойде и от Николай Попов - бащата на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа в Плевенско.

"С това свое решение ВКС на практика обезсмисли делото за убийството на Христина и за тежката телесна повреда на Марти. Според постановеното извършителят на престъплението – Никола Бургазлиев – трябва незабавно да бъде освободен и върнат у дома.

Решението поставя под въпрос и всички останали дела, по които и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов е разпоредил разследването да бъде прехвърлено към Националната следствена служба", написа Попов във Facebook.