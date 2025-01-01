Има промени в графика за движение на някои влакове заради повреди в контактната мрежа вследствие на паднали дървета, съобщават на сайта си от Български държавни железници (БДЖ).

Дървета са паднали и са повредили контактната мрежа между гарите Разград и Самуил. Промяна в графика за движение на влаковете има и между гарите Димово и Орешец. Бързият влак 7621 Видин - София Север замина от гара Димово с 205 минути закъснение заради провиснали и паднали клони върху железния път.

Поради паднали дървета пътническият влак 90191 по направление Просторно - Каспичан престоява в гара Разград. Пътническият влак 91102 Самуил - Силистра замина от гара Исперих с 60 минути закъснение поради провиснали и паднали клони върху железния път. Пътническият влак 20133 Враца - Плевен престоява в гара Кунино поради повреда на локомотива.

Два крайградски пътнически влака - с номера 70221 и 70220, по направлението Враца - Мездра и Мездра – Враца се отменят заради липса на подвижен състав. Пътниците се пренасочват към следващи влакове по това направление.