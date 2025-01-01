В столицата вече вали и трупа сняг, а още от вчера Витоша и проходът Петрохан са побелели.

За днес в цялата страна са обявени жълт и оранжев код за опасно време и интензивни валежи от дъжд и сняг по високите места.

Кремена Андреева, Dariknews.bg

През целия ден ще остане облачно, с повсеместни валежи от дъжд, на много места значителни по количество. В планинските райони над 600-800 метра надморска височина – валежите ще са от сняг, а в Предбалкана и високите полета в Западна България - от мокър сняг.

В края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са между 6° и 11°, по черноморското крайбрежие – малко по-високи, за София - около 5°, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините ще е облачно с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.