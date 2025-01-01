Обявено е бедствено положение на територията на община Царево след провеждане на спешно заседание на Общинския кризисен щаб. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

В периода от 00:00 ч. днес до днес са регистрирани изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в Царево и от над 410 мм в с. Изгрев, посочват от общината. През морския град преминал и смерч.

Днес ще бъде и неучебен ден за училищата и детските градини. Социалният патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна.

„Ситуацията е критична, но няма място за паника. Няма застрашени хора и откъснати населени места”, каза пред NOVA кметът на Царево Марин Киров. Имало е моменти, в които домакинства са останали без електричество, но повредите се отстраняват.

"Евакуирани са хора, които се намират в ниските места на града. Три домакинства от Царево са настанени в обновената сграда на пожарната служба, а хората от село Кости, което традиционно се наводнява заради реката, са в кметството”, посочи Киров.

Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение. Затворен за движение е и мостът при плаж Нестинарка. Затворен за движение е и пътят от Царево през къмпинг "Арапя" и Оазис до Лозенец. Движението по ул. „Михаил Герджиков” се преустановява до нормализиране на обстановката. Обходна артерия до тогава е ул. „Бузлуджа”.

"Призоваваме гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания в целия район", посочват от общината.

BG-Alert не е била активирана, а кметът на община Царево заяви, че няма достъп до нея. Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" подчерта, че и кметовете, и областните управители по места могат да пускат съобщения чрез системата за предупреждение. Предстои гражданите да бъдат известени с BG-Alert за бедствието.

„Кметът на Царево вероятно няма достъп до интерфейса, но няма пречка да пусне писмено искане и ние да активираме системата вместо него”, подчерта директорът на ГДПБЗН.

По данни на директора на противопожарната служба към момента най-сериозна е обстановката в района на Крайморие, рибарското селище Ченгене скеле и хижа „Странджа”. Високопроходим автомобил на пожарната е изпратен към вилно селище Черниците, за да се прецени на място има ли нужда от евакуация на жителите.

„Има необходимост от евакуация, но мостът е леко пропаднал и високопроходимият пожарен автомобил не може да стигне до селището. Търсят се алтернативни маршрути. Има 4-5 застрашени души, които са в по-ниската част на вилното селище.

Останалите са се качили на по-високи места. Нивото на водата в района е около метър”, подчерта инспектор Станислав Райчев от пожарната служба в Бургас. Реката в село Кости е преляла и се е наложила евакуация на живущите в населеното място.

Подкопан е пътят за село Изгрев, община Царево, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Установено е компрометиране на пътната настилка вследствие на проливните дъждове. От Общината призовават гражданите да не предприемат пътувания от и към село Изгрев, както и към къмпингите "Арапя" и "Нестинарка", докато ситуацията не бъде овладяна.

Отчетените количества дъжд надхвърлиха 200 мм в рамките на пет часа, посочват още от пресцентъра на Община Царево. Екипи на място извършват проверки и наблюдение на критичните точки. Обстановката остава динамична.

Мостът над река Изгревска при село Изгрев, община Царево, е с компрометирана конструктивна цялост, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Бургас. Поради възникналото пропадане се затваря за движение републикански път II-99 Царево – Малко Търново, в участъка от изхода на град Царево в посока Малко Търново. Проблемният участък се намира на около 1 км след село Изгрев в посока село Българи.

От Областната управа информират, че за пътуващите се предлага алтернативен маршрут: преминаване през село Визица и местността Босна, откъдето се излиза отново на главния път. Областна администрация-Бургас призовава водачите да се движат с повишено внимание и да следват указанията на компетентните органи.