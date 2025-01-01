Румънското правителство прие на заседание днес проектозакон, който предвижда въвеждането на доброволна военна подготовка за младежите, за да компенсира застаряващия резерв на въоръжените сили, съобщават местните медии.

Срокът на доброволната военна служба ще бъде четири месеца, като в този период участниците ще получават месечно обезщетение. Очаква се проектът да бъде гласуван в парламента до края на годината.

ЦЕЛТА: 120 000 КАДРИ С БАЗИСНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА

Целта е армията да разполага с 120 000 кадри с базисна военна подготовка в случай на евентуален конфликт, посочва телевизия Диджи 24.

В момента Министерството на националната отбрана разчита на около 70 000 активни кадри и 40 000 резервисти, включително хора на възраст, които не са опция в случай на война, отбелязва медията. Освен с тях армията разполага и с около 3000 доброволни резервисти, които са били обучени през последните две години.

Съгласно одобрения днес проект румънските граждани - мъже и жени на възраст между 18 и 35 години, ще могат да поискат от Министерството на националната отбрана да се включат доброволно в програмата за основна военна подготовка. Проектозаконът се отнася за лицата, които не са преминали през активна военна служба и не са в резерва, отбелязва Аджерпрес.

По време на участието си в програмата доброволците, които преди това са преминали през проверка за годност, ще имат право на безплатно настаняване, екипировка и храна, здравна помощ и медикаменти, както и месечно обезщетение. Според Диджи 24 става въпрос за 4000-5000 леи (787-984 евро) на месец. Те също така ще се подчиняват на разпоредбите на военните закони и регламенти.

Гражданите, които са завършили успешно програмата, ще получат обезщетение, равняващо се на три брутни средни работни заплати, изчислени спрямо текущата година. Диджи 24 уточнява, че този бонус в края на програмата ще възлиза на около 27 000 леи (5314 евро).

След това военните центрове ще ги включат в регистрите си и ще ги зачислят в оперативния резерв. Максималният брой на наличните места за доброволна военна подготовка ще се определя от министъра на отбраната за всяка година в зависимост от одобрените средства, се посочва още в проекта.

ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ РЕЗЕРВ

След днешното правителствено заседание министърът на отбраната Йонуц Мощяну заяви, че доброволната военна служба е "реална нужда" в Румъния, тъй като е необходимо резервът на румънската армия да бъде подмладен, съобщава сайтът Зиаре.

"Проектозаконът за подготовката на населението за отбрана тръгва от една реална нужда, а именно това, че оперативният резерв е застаряващ. Няма задължителна военна служба в Румъния от 1 януари 2007 г. и всяка година губим хора от резерва. Тази година в пенсия ще излязат над 120 000 военни, догодина - още 118 000, през 2027 г. още 111 000. Говорим за около 350 000 военни, които напускат резерва и излизат в пенсия, тъй като са надхвърлили предвидената от закона възраст от 55 години", обясни министърът.

Той посочи, че след одобряването на проекта от правителството той ще влезе в парламента за обсъждане и гласуване.

"Необходимо е да подмладим този резерв на румънската армия, затова законът създава нова форма на срочна доброволна военна служба. Четири месеца всеки млад мъж или жена на възраст между 18 и 35 години ще може да проведе доброволен стаж и да се запознае с армията, ще се подготвят (за боравене) с оръжие и ще останат в оперативния резерв. Периодично, годишно, ще има различни подготовки и усвояване на новото въоръжение, което ще получаваме", посочи още Мощяну.

Румъния се присъедини към НАТО през 2004 г. В десетилетията, които последваха, страната намали личния състав на въоръжените сили от 350 000 на 70 000 души (плюс 10 000 души цивилен персонал), премахна задължителната военна служба и участва ротационно в мисии зад граница с над 50 000 военни, посочва специализираното издание "Мониторул апарърий".

КАКВО ПОКАЗВАТ АНКЕТИТЕ?

Социологическо проучване на института ИНСКОП, осъществено в периода 1-9 септември 2025 г., показва, че три четвърти от румънците имат добро мнение за въвеждането на военна служба на доброволен принцип, информира Диджи 24. Резултатите от допитването сочат, че 74,2 процента от румънците имат добро мнение за въвеждането на доброволна военна служба, докато 20,7 процента имат лошо мнение. 5,1 процента не са дали отговор.

Телевизията отбелязва, че в сравнение с проучване на същата тема отпреди 10 години се наблюдава спад на хората с положително мнение за доброволната военна служба и увеличение на хората с отрицателно. Анкета от 2015 г. показва, че 79,4 процента от участниците са имали много добро мнение за въвеждането на доброволна военна служба, а 15,1 процента - много лошо. 5,5 процента от анкетираните не са отговорили.