Спипаха голямо количество „маркови“ стоки. 11 767 текстилни изделия и чанти с лога на известни търговски марки задържаха митническите служители при проверка на товарен автомобил, съобщиха от Агенция "Митници".

На 14 ноември на Околовръстен път на Видин е спрян за проверка товарна композиция от влекач и полуремарке с полска регистрация. Шофьорът - турски гражданин, представя износна декларация за превозваната стока - текстилни изделия, от Турция през България за Полша.

Водачът и товарният автомобил са съпроводени до Митническо бюро Видин, където е извършено разтоварване и сред декларираната стока са открити 11 767 текстилни изделия и чанти, носещи словни и фигуративни изображения на световно известни търговски марки. За стоките са възникнали основателни съмнения, че се превозват в нарушение на права върху интелектуалната собственост, поради което са иззети.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.

На пункт "Лесово" пък задържаха 50 321 дамски и мъжки облекла с обозначения на световни марки при две отделни проверки на товарни автомобили. Те са превозвали стоки от Турция през България за държави в Европейския съюз. Голяма част от „марковите“ текстилни изделия не са били декларирани.

В първия случай на пункта пристига на входящо трасе в страната на 13 ноември товарна композиция с турска регистрация. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва транзитно през България групажна стока от Турция за Германия и Нидерландия. При извършен оперативен анализ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия инспекторите откриват в товара 22 282 недекларирани текстилни изделия, сред които якета, спортни комплекти, блузи, панталони - всички с обозначения на защитени търговски марки.

Контрабандните „маркови“ облекла на стойност около 292 000 лева - 149 297.23 евро са задържани. По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Бургас, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на прокуратурата.

Голямо количество „маркови“ облекла са иззети и от друг товарен автомобил с латвийска регистрация, управляван от български гражданин. Той пристига на "Лесово" на 17 ноември и водачът е декларирал, че превозва транзитно текстилни изделия от Турция за Унгария.

Във връзка с предварителен рисков анализ е извършена щателна проверка, при която митническите инспектори установяват, че превозваната стока отговаря на декларираната по вид и количество, но съдържа 28 039 облекла с лога на различни луксозни марки.