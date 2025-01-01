САЩ и Саудитска Арабия подписаха споразумения за използването на атомната енергия за цивилни цели и за продажбата на изтребители Ф-35, съобщи Белият дом, цитиран от Франс прес. Освен това САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО. На вечерята, дадена в чест на Мохамед бин Салман присъстваха и шефовете на технологични гиганти, сред които и Илон Мъск.

Спразуменията за атомна енергия и за продажбата на Ф-35

Вчера лиятелният саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман, де факто управник на богатото кралство, посети Вашингтон, където бе приет от Доналд Тръмп. Президентът на САЩ каза, че Саудитска Арабия се е съгласила да инвестира в страната му 600 милиарда долара, а Бин Салман спомена сумата от 1 трилион долара.

Вашингтон и Рияд подписаха "съвместна декларация" за използването на атомната енергия за цивилни цели. Тя "създава правната основа за многомилиардно сътрудничество в продължение на няколко десетилетия“ и "в съответствие със строги правила за неразпространение", обяви Белият дом.

На този фон САЩ и трите европейски сили - Франция, Германия и Великобритания, внесоха в Управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия проекторезолюция, призоваваща друга голяма държава в Близкия изток - Иран, да се върне бързо към сътрудничеството с ядрения регулатор на ООН, отбелязва Ройтерс. Според дипломати е много вероятно мярката да бъде одобрена още днес.

В комюникето на Белия дом, цитирано от АФП, се казва още, че Тръмп е "одобрил голямо споразумение за продажба на оръжия, което включва бъдещи доставки (за Саудитска Арабия) на Ф-35 - американски изтребители със съвременни технологии".

САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО

БТА/АП

Освен това Съединените щати предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО, обяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Тръмп обяви това на вечеря, която даде снощи в Белия дом в чест на гостуващия му саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман. "Ние издигаме военното си сътрудничество на още по-големи висоти, като официално определяме Саудитска Арабия като основен съюзник извън НАТО, което е нещо много важно за тях", обяви той.

Тръмп наблегна на стратегическото значение на богатото кралство в Близкия изток, като изрази увереност, че с оръжията, които ще закупи от Вашингтон, Рияд ще се превърне в ключов фактор за осигуряване на стабилност в този невралгичен регион.

Роналдо, Мъск и шефът на "Нвидиа" сред гостите на вечерята, която Тръмп даде в чест на саудитския престолонаследник

БТА

Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, най-богатият човек в света - Илон Мъск, и шефът на "Нвидиа" (Nvidia) - компанията с най-голяма пазарна капитализация в света, бяха сред гостите на вечерята, която президентът на САЩ Доналд Тръмп даде в Белия дом в чест на саудитския престолонаследник, предаде Ройтерс.

Роналдо, който е отбелязал в кариерата си над 950 гола, играе сега в саудитския Ал Насър. Мажоритарният собственик на отбора, с който с който португалецът има договор до 2027 г., е саудитският Публичен инвестиционен фонд.

Илон Мъск се появи за втори път заедно с Тръмп, след като двамата се скараха сериозно по-рано тази година. Преди това милиардерът финансира предизборната кампания на републиканеца и бе близък с него.

Присъствието на собственика на компании като "Тесла" (Tesla) и "Спейс Екс" (SpaceX) може да е знак за помирение с президента, отбелязва Ройтерс.

Главният изпълнителен директор на производителя на чипове "Нвидиа" Дженсън Хуанг също бе сред гостите.

Мъск и Хуанг също така ще са сред участниците в дискусия за напредъка в областта на изкуствения интелект, която ще се състои на американско-саудитски инвестиционен форум във Вашингтон днес, предаде още Ройтерс. "Този ​​разговор ще проучи нововъзникващите сили, оформящи следващата вълна на технологичния прогрес, като ще подчертае архитектурите, моделите и инвестициите, които ще доведат до едно по-интелигентно и взаимносвързано бъдеще", пише в документ, с чието съдържание агенцията се е запознала.