САЩ и Саудитска Арабия подписаха споразумения за използването на атомната енергия за цивилни цели и за продажбата на изтребители Ф-35, съобщи Белият дом, цитиран от Франс прес. Освен това САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО. На вечерята, дадена в чест на Мохамед бин Салман присъстваха и шефовете на технологични гиганти, сред които и Илон Мъск.
Спразуменията за атомна енергия и за продажбата на Ф-35
Вчера лиятелният саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман, де факто управник на богатото кралство, посети Вашингтон, където бе приет от Доналд Тръмп. Президентът на САЩ каза, че Саудитска Арабия се е съгласила да инвестира в страната му 600 милиарда долара, а Бин Салман спомена сумата от 1 трилион долара.
Вашингтон и Рияд подписаха "съвместна декларация" за използването на атомната енергия за цивилни цели. Тя "създава правната основа за многомилиардно сътрудничество в продължение на няколко десетилетия“ и "в съответствие със строги правила за неразпространение", обяви Белият дом.
На този фон САЩ и трите европейски сили - Франция, Германия и Великобритания, внесоха в Управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия проекторезолюция, призоваваща друга голяма държава в Близкия изток - Иран, да се върне бързо към сътрудничеството с ядрения регулатор на ООН, отбелязва Ройтерс. Според дипломати е много вероятно мярката да бъде одобрена още днес.
В комюникето на Белия дом, цитирано от АФП, се казва още, че Тръмп е "одобрил голямо споразумение за продажба на оръжия, което включва бъдещи доставки (за Саудитска Арабия) на Ф-35 - американски изтребители със съвременни технологии".
САЩ предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО
Освен това Съединените щати предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО, обяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.
Тръмп обяви това на вечеря, която даде снощи в Белия дом в чест на гостуващия му саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман. "Ние издигаме военното си сътрудничество на още по-големи висоти, като официално определяме Саудитска Арабия като основен съюзник извън НАТО, което е нещо много важно за тях", обяви той.
Тръмп наблегна на стратегическото значение на богатото кралство в Близкия изток, като изрази увереност, че с оръжията, които ще закупи от Вашингтон, Рияд ще се превърне в ключов фактор за осигуряване на стабилност в този невралгичен регион.
Роналдо, Мъск и шефът на "Нвидиа" сред гостите на вечерята, която Тръмп даде в чест на саудитския престолонаследник
Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, най-богатият човек в света - Илон Мъск, и шефът на "Нвидиа" (Nvidia) - компанията с най-голяма пазарна капитализация в света, бяха сред гостите на вечерята, която президентът на САЩ Доналд Тръмп даде в Белия дом в чест на саудитския престолонаследник, предаде Ройтерс.
Роналдо, който е отбелязал в кариерата си над 950 гола, играе сега в саудитския Ал Насър. Мажоритарният собственик на отбора, с който с който португалецът има договор до 2027 г., е саудитският Публичен инвестиционен фонд.
Илон Мъск се появи за втори път заедно с Тръмп, след като двамата се скараха сериозно по-рано тази година. Преди това милиардерът финансира предизборната кампания на републиканеца и бе близък с него.
Присъствието на собственика на компании като "Тесла" (Tesla) и "Спейс Екс" (SpaceX) може да е знак за помирение с президента, отбелязва Ройтерс.
Главният изпълнителен директор на производителя на чипове "Нвидиа" Дженсън Хуанг също бе сред гостите.
Мъск и Хуанг също така ще са сред участниците в дискусия за напредъка в областта на изкуствения интелект, която ще се състои на американско-саудитски инвестиционен форум във Вашингтон днес, предаде още Ройтерс. "Този разговор ще проучи нововъзникващите сили, оформящи следващата вълна на технологичния прогрес, като ще подчертае архитектурите, моделите и инвестициите, които ще доведат до едно по-интелигентно и взаимносвързано бъдеще", пише в документ, с чието съдържание агенцията се е запознала.