"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 20 ноември - четвъртък във връзка с подмяна на спирателни кранове по ул. „Ген. Радко Димитриев“, жк. „Младост“ 3 се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Жечо Гюмюшев“, ул. „Свето Преображение“, ул. „Филип Аврамов“, и ул. „Полк. Владимир Серафимов“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 377.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.