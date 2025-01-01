"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 20 ноември - четвъртък във връзка с подмяна на спирателни кранове по ул. „Ген. Радко Димитриев“, жк. „Младост“ 3 се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Жечо Гюмюшев“, ул. „Свето Преображение“, ул. „Филип Аврамов“, и ул. „Полк. Владимир Серафимов“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 377.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.