Болките във врата са едно от най-разпространените оплаквания днес – както при хора, работещи на компютър, така и при активни хора или такива в по-напреднала възраст. Дължат се на различни причини – от безобидно мускулно напрежение до промени в шийните прешлени.
Ето най-честите причини:
1. Мускулно напрежение и схващане
Най-често причината е продължително неправилно положение на тялото – работа пред компютър, гледане в телефон, спане на неудобна възглавница. Мускулите се натоварват, схващат и това води до болка, ограничена подвижност и дори главоболие.
2. „Текст-шийя“ – синдром на смартфона
Надолу наведената глава увеличава натоварването върху шийния отдел в пъти. Това вече е реална диагноза и причина за хронични оплаквания.
3. Шипове (остеофити)
Шиповете са костни разраствания по прешлените. Те се появяват с възрастта или при хронично натоварване на гръбнака. Не винаги болят! Болката се появява, ако притиснат нерв или ограничат движението.
4. Дископатия в шийния отдел
При дискова херния болката често се разпространява към рамото или ръката, възможно е изтръпване, слабост или намалена чувствителност.
5. Стрес
Напрежението често се натрупва именно в областта на врата и раменете, водейки до спазми и скованост.
Как да си помогнем сами? Ето какво съветват експертите:
- Кратка почивка и промяна на позата
На всеки 40–50 минути – ставане, раздвижване, отпускащи кръгови движения на раменете.
- Топъл компрес или душ
Топлината отпуска напрегнатите мускули и подобрява кръвообращението.
- Лека стречинг гимнастика (ако няма остра болка)
Бавно накланяне на глава напред и назад, наклон настрани, без рязко дърпане, въртене на раменете.
Упражненията трябва да са плавни, без болка и натиск с ръце, и без резки движения.
- Правилна възглавница
Ортопедичните възглавници често намаляват нощните болки и сутрешната скованост.
- Масаж
Кратък масаж с внимателно натискане на напрегнатите точки може да отпусне спазъма.
Упражненията помагат, ако причината е мускулно напрежение, продължително стоене в една поза или лоша стойка. Но ако има остра, стрелкаща болка, изтръпване или съмнение за дискова херния, трябва консултация с лекар.
Кога трябва да посетим лекар?
- Болката продължава повече от 1–2 седмици
- Болката слиза към рамото, ръката или пръстите
- Има изтръпване, мравучкане, слабост
- Получава се силно ограничен обем движение
- Има травма, падане или внезапна болка
- Болката е съпроводена с висока температура, силно главоболие или световъртеж
Лекарят може да назначи образно изследване (рентген, скенер, ЯМР), физиотерапия или медикаменти според причината.
Но да предотвратим бъдещи болки е важно да имаме правилна стойка пред компютър, да почиваме често и да се раздвижваме, да укрепим мускулите на гърба и врата, а и да намалим времето, прекарано със свалена глава над телефона