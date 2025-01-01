Болките във врата са едно от най-разпространените оплаквания днес – както при хора, работещи на компютър, така и при активни хора или такива в по-напреднала възраст. Дължат се на различни причини – от безобидно мускулно напрежение до промени в шийните прешлени.

Ето най-честите причини:

1. Мускулно напрежение и схващане

Най-често причината е продължително неправилно положение на тялото – работа пред компютър, гледане в телефон, спане на неудобна възглавница. Мускулите се натоварват, схващат и това води до болка, ограничена подвижност и дори главоболие.

2. „Текст-шийя“ – синдром на смартфона

Надолу наведената глава увеличава натоварването върху шийния отдел в пъти. Това вече е реална диагноза и причина за хронични оплаквания.

3. Шипове (остеофити)

Шиповете са костни разраствания по прешлените. Те се появяват с възрастта или при хронично натоварване на гръбнака. Не винаги болят! Болката се появява, ако притиснат нерв или ограничат движението.

4. Дископатия в шийния отдел

При дискова херния болката често се разпространява към рамото или ръката, възможно е изтръпване, слабост или намалена чувствителност.

5. Стрес

Напрежението често се натрупва именно в областта на врата и раменете, водейки до спазми и скованост.

istock

Как да си помогнем сами? Ето какво съветват експертите:

Кратка почивка и промяна на позата

На всеки 40–50 минути – ставане, раздвижване, отпускащи кръгови движения на раменете.

Топъл компрес или душ

Топлината отпуска напрегнатите мускули и подобрява кръвообращението.

Лека стречинг гимнастика (ако няма остра болка)

Бавно накланяне на глава напред и назад, наклон настрани, без рязко дърпане, въртене на раменете.

Упражненията трябва да са плавни, без болка и натиск с ръце, и без резки движения.

Правилна възглавница

Ортопедичните възглавници често намаляват нощните болки и сутрешната скованост.

Масаж

Кратък масаж с внимателно натискане на напрегнатите точки може да отпусне спазъма.

Упражненията помагат, ако причината е мускулно напрежение, продължително стоене в една поза или лоша стойка. Но ако има остра, стрелкаща болка, изтръпване или съмнение за дискова херния, трябва консултация с лекар.

Кога трябва да посетим лекар?

Болката продължава повече от 1–2 седмици

Болката слиза към рамото, ръката или пръстите

Има изтръпване, мравучкане, слабост

Получава се силно ограничен обем движение

Има травма, падане или внезапна болка

Болката е съпроводена с висока температура, силно главоболие или световъртеж

Лекарят може да назначи образно изследване (рентген, скенер, ЯМР), физиотерапия или медикаменти според причината.

Но да предотвратим бъдещи болки е важно да имаме правилна стойка пред компютър, да почиваме често и да се раздвижваме, да укрепим мускулите на гърба и врата, а и да намалим времето, прекарано със свалена глава над телефона