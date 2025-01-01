/ istock

Болките във врата са едно от най-разпространените оплаквания днес – както при хора, работещи на компютър, така и при активни хора или такива в по-напреднала възраст. Дължат се на различни причини – от безобидно мускулно напрежение до промени в шийните прешлени.

Ето най-честите причини:

1. Мускулно напрежение и схващане

Най-често причината е продължително неправилно положение на тялото – работа пред компютър, гледане в телефон, спане на неудобна възглавница. Мускулите се натоварват, схващат и това води до болка, ограничена подвижност и дори главоболие.

2. „Текст-шийя“ – синдром на смартфона

Надолу наведената глава увеличава натоварването върху шийния отдел в пъти. Това вече е реална диагноза и причина за хронични оплаквания.

3. Шипове (остеофити)

Шиповете са костни разраствания по прешлените. Те се появяват с възрастта или при хронично натоварване на гръбнака. Не винаги болят! Болката се появява, ако притиснат нерв или ограничат движението.

4. Дископатия в шийния отдел

При дискова херния болката често се разпространява към рамото или ръката, възможно е изтръпване, слабост или намалена чувствителност.

5. Стрес

Напрежението често се натрупва именно в областта на врата и раменете, водейки до спазми и скованост.

Как да си помогнем сами? Ето какво съветват експертите:

  •  Кратка почивка и промяна на позата

На всеки 40–50 минути – ставане, раздвижване, отпускащи кръгови движения на раменете.

  •  Топъл компрес или душ

Топлината отпуска напрегнатите мускули и подобрява кръвообращението.

  • Лека стречинг гимнастика (ако няма остра болка)

Бавно накланяне на глава напред и назад, наклон настрани, без рязко дърпане, въртене на раменете.
Упражненията трябва да са плавни, без болка и натиск с ръце, и без резки движения.

  •  Правилна възглавница

Ортопедичните възглавници често намаляват нощните болки и сутрешната скованост.

  •  Масаж

Кратък масаж с внимателно натискане на напрегнатите точки може да отпусне спазъма.

Упражненията помагат, ако причината е мускулно напрежение, продължително стоене в една поза или лоша стойка. Но ако има остра, стрелкаща болка, изтръпване или съмнение за дискова херния, трябва консултация с лекар.

Кога трябва да посетим лекар?

  • Болката продължава повече от 1–2 седмици
  • Болката слиза към рамото, ръката или пръстите
  • Има изтръпване, мравучкане, слабост
  • Получава се силно ограничен обем движение
  • Има травма, падане или внезапна болка
  • Болката е съпроводена с висока температура, силно главоболие или световъртеж

 

Лекарят може да назначи образно изследване (рентген, скенер, ЯМР), физиотерапия или медикаменти според причината.

Но да предотвратим бъдещи болки е важно да имаме правилна стойка пред компютър, да почиваме често и да се раздвижваме, да укрепим мускулите на гърба и врата, а и да намалим времето, прекарано със свалена глава над телефона

 

