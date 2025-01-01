При проверка на арест Варна са задържани петима служители от охранителния състав, съобщи БНТ.

По заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев са извършени претърсвания на всички спални, сервизни и служебни помещения на територията на ареста, както и на превозни средства. Участвали са служители на сектори "Вътрешна сигурност" и "Охрана и сигурност в местата за лишаване от свобода" при Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", съвместно с Окръжната прокуратура във Варна и Областната дирекция на МВР.

В 4,30 ч. в ареста, който се намира на територията на затвора във Варна, е обявена учебна тревога. С нея стартирали и претърсванията, при които са намерени техника без документи, таблетки с неустановено съдържание, игли и спринцовки.

При акцията са задържани петима служители от надзорно-охранителния състав на ареста. Проверките продължават.

Изненадващи проверки в местата за лишаване от свобода се извършват в последните няколко месеца по разпореждане на правосъдния министър. Целта е откриване на незаконно внесени забранени вещи в затворите и арестите, предназначени за лишените от свобода.