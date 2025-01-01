Днес държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще участва в отбелязването на бойния празник на Сухопътните войски.

Честването ще се състои пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война „Майка България“ край село Гургулят.

През тази година се навършват 147 години от създаването на Сухопътните войски на България и 140 години от победата на Българската армия при Сливница.

От 10:50 ч. президентът Радев ще приеме почетния караул. В рамките на събитието държавният глава ще произнесе слово и ще отдаде почит на загиналите в Сръбско-българската война през 1885 г., след което ще разгледа фото изложба „В служба на народ и Родина“ и разположения статичен показ на техника, въоръжение и екипировка.