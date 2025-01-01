Декември традиционно е най-празничният месец в годината, а през 2025 г. дава отлични възможности за по-дълга почивка около коледните и новогодишните празници. Официалните неработни дни, в комбинация с няколко дни платен отпуск, позволяват на работещите да си осигурят почти двуседмична ваканция.

Официални почивни дни през декември 2025 г.

Според календара на официалните празници в България, неработни дни са:

► 24 декември (сряда) – Бъдни вечер;

► 25 и 26 декември (четвъртък и петък) – Коледа;

► 1 януари 2026 г. (четвъртък) – Нова година.

Съботите и неделите около тези дати създават допълнителни възможности за по-дълъг период на отдих.

Как да направим почивката максимално дълга?

Вариант: Минимум отпуск за максимум почивка

Ако вземете отпуск на 22 декември (понеделник), 23 декември (вторник), 29 декември (понеделник), 30 декември (вторник), 31 декември (сряда) - това са 5 дни отпуск.

📌 Получаваш почивка от 22 декември 2025 г. до 1 януари 2026 г., което прави 11 последователни дни. Тоест само с 5 дни отпуск имаш почти двуседмична ваканция.

Вариант 2: 9 дни почивка с 2 дни отпуск

Почивните дни по календар са от 24 до 28 декември. Ако вземете отпуск на: 29 и 30 декември (понеделник и вторник), получавате общо 24 декември – 1 януари → 9 последователни дни, като използвате само 2 дни отпуск.

Скрийншот

Вариант 3: 12 дни почивка с 3 дни отпуск

Почивните са от 24 до 28 декември, ползвайки отпуск за 29, 30 и 31 декември (понеделник–сряда), след което почивен ден отново е 1 януари. Така се получава период от 24 декември – 5 януари → 12 дни, с използването на само 3 дни отпуск.

Вариант 4: Максимална ваканция – 16 дни с 6 дни отпуск

Ако комбинирате празниците с отпуск и през първата работна седмица на януари (2–5 януари), може да удължите почивката от 24 декември – 8 януари → 16 дни, срещу 6 дни отпуск.

Скрийншот

Какво да имаме предвид при планиране?

Много работодатели изготвят графици за празниците още през ноември, затова е добре да заявите отпуск по-рано. Някои предприятия работят на дежурни смени през празничния период, което може да ограничи възможностите за отпуск. При удължаване на почивката е добре да съобразите ангажиментите си в началото на следващата година.

Перфектната възможност за пътуване

Комбинацията от официални почивни дни и сравнително малък брой необходими отпускарски дни създава удобен момент както за по-дълги пътувания в чужбина, така и за семейни ваканции в България. Туристическият сектор вече отчита повишен интерес към резервации за периода между Коледа и Нова година.

Декември 2025 г. предоставя отлични възможности работещите да планират удължена почивка. С правилна комбинация на официалните празници и няколко дни отпуск Коледа и Нова година могат да се превърнат в най-дългия и релаксиращ период от годината.