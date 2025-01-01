Времето в страната ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи. На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в югоизточните, а през деня и в северозападните райони. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви оражев и жълт код в няколко области у нас за интензивни валежи в сряда (19 ноември).

Оранжев код за опасно време е в сила за областите: София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Жълт код за потенциално опасно време е в сила за областите: Кърджали, Смолян, Пазарджик, София град, Монтана, Враца, част от Ловеч, Плевен, част от Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, част от Бургас.

НИМХ

Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Южна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - временно силен и поривист. Там и температурите ще останат по-високи: минималните ще са между 12° и 17°, а максималните – между 16° и 21°. В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – от 7°-9° в северозападните райони до 13°-15° в югозападните. В София минималната температура ще бъде около 8°, а максималната – около 12°.

В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг; значителни по количество в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина. Почти без валежи ще бъде в Странджа и Сакар. Ще продължи да духа силен, по високите и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, на повече места по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток, по южното крайбрежие, където през деня ще се задържи почти без валежи, от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В четвъртък и петък времето ще остане доста динамично и в повечето райони топло за втората половина от ноември. Температурите в страната ще са в широки граници, минималните ще са от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните от 10°-12° на места в Западна България до 20°-22° в Източна. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони и в Рило-Родопската област. В Източна България вятърът ще остане умерен, с южна компонента; в котловините в Западна България временно ще стихва и там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.