Бюджетът е възможният бюджет в областта на политиките по приходите и разходите. Това каза председателят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова-Начева пред журналисти в парламента, след като социалната комисия обсъди и одобри бюджета на Държавното обществено осигуряване и средствата за социалните разходи в държавния бюджет за 2026 г.

Увеличава се минималната работна заплата, както и минималният доход за самоосигуряващите се и максималният размер на дохода, а освен това има увеличение с два процентни пункта на вноската за пенсии, обясни тя.

Начева заяви, че от увеличението на вноската има 602 милиона допълнителни приходи. Зад всяка такава политика стои косвено увеличаване на размера на пенсиите, каза тя и обясни, че увеличенията влияят на средния осигурителен доход, който участва във формулата за пенсиите.

България е на едно от последните места по размер на осигурителната вноска за фонд „пенсии“, отбеляза още председателят на НОИ. Общата вноска за всички осигурителни случаи в България е 33%, докато в други страни членки на Европейския съюз 34% е само вноската за фонд „пенсии“, без другите осигурителни рискове, каза Начева.

По отношение на коледните добавки тя коментира, че трябва да се вземе решение от правителството, а НОИ като администрация е в готовност да изпълни всяко едно решение. Ако има коледни добавки, те ще стигнат до пенсионерите преди Коледа, добави тя.

Под линията на бедност са 536 хиляди пенсионери, посочи още председателят на НОИ.