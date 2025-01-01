Американският технологичен гигант Google пусна най-новата версия на модела си с изкуствен интелект ИИ „Джемини“ (Gemini), предаде Ройтерс.

Новите възможности на модела ще станат достъпни незабавно в няколко рентабилни продукта като интернет търсачката на компанията.

„Джемини 3“ пристига 11 месеца след второто поколение и в блога на компанията главният изпълнителен директор Сундар Пичаи го описва като „най-интелигентния ни модел досега“.

По думите му с „Джемини 3“ още от първия ден Google интегрира новия модел в интернет търсачката си. При предишните версии това отне седмици или месеци.