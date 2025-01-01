Украинската оръжейна компания "Укроборонпром" и чешката компания "Еър Тийм" подписаха споразумение за съвместна разработка на технологии за прехващане на въздушни цели, заяви генералният директор на украинския производител Герман Сметанин в Телеграм, цитиран от агенция Укринформ.

"Срещата с чешката компания "Еър Тийм" завърши с подписване на споразумение за съвместна разработка и производство на технологии за прехващане на въздушни обекти с цел защита на украинското небе", се посочва в изявлението.

Сметанин отбеляза, че "Укроборонпром" има редица съвместни проекти с чешки производители на оръжие, а новото споразумение е още едно амбициозно партньорство.

Както съобщи по-рано Укринформ "Укроборонпром" продължава участието си в авиоизложението "Дубай Еършоу", където вече проведе няколко срещи с международни партньори.