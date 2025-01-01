Публикуван е проектът на Национална програма за ваксинопрофилактика на ротавирусни гастроентерити 2026-2030 г., предвидени са 18 млн. евро. Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане до 23 декември. Ваксинирането на децата срещу ротавирусни гастроентерити е препоръчително, а ваксината се осигурява в рамките на програмата безплатно. Имунизацията се извършва на деца, навършили 6-седмична възраст.

Инфекциите на гастроинтестиналния тракт са вторите по честота след инфекциите на дихателните пътища в кърмаческата и ранната детска възраст и са едно от най-големите предизвикателствата пред системите на обществено здравеопазване в света. Ротавирусите са водещи в класацията на причинителите на инфекциозна диария при кърмачета и деца до 5-годишна възраст в световен мащаб, като децата на възраст между три месеца и две години са най-уязвимата група, се посочва в мотивите към проекта. До своята пета годишнина почти всяко дете бива инфектирано с ротавирус поне веднъж в живота си.

В България ротавирусите се установяват целогодишно, като пиковете са най-често през студените месеци, но са наблюдавани единични пикове през летните месеци, които не са характерни за страните с умерен климат и вероятно се дължат на внос от други страни по време на активния туристически сезон.

Ротавирусите се предават по фекално-орален механизъм, предимно при близък контакт със заразено лице или с лица с безсимптомни форми, контаминирани повърхности или чрез аерозолни капки, генерирани при повръщане. Възможно е разпространението на вирусните частици чрез храни и вода, като за инфектиране е достатъчна много ниска доза от частиците. Ротавирусите са силно устойчиви на действието на факторите на околната среда, като могат да персистират върху сухи повърхности до два месеца, а във влажна среда издържат със седмици. Продължителността на периода, през който пациентите са заразни е значителна – обикновено 5 до 7 дни. При половината от заболелите деца отделяне на ротавируси се установява преди появата на клиничните симптоми, а при една трета от тях това продължава и през седмицата след оздравяването. Безсимптомните вирусоносители – 30 до 40% от контактните по-големи деца и възрастните, представляват резервоар за инфекцията при хората. Основна рискова група за тежко протичане са децата на възраст между 3 месеца и 2 години, хипотрофичните, както и недоносените и родените с ниско тегло кърмачета.

Глобалното въздействие на ротавирусните ваксини е свързано с 40% намаление на разпространението на ротавирусите. Ваксинацията срещу ротавирусен гастроентерит води до 92 - 100% намаление на хоспитализациите и спешните прегледи до втората година от живота на детето. Направен преглед през 2020 г., на базата на рандомизирани контролирани проучвания на двете одобрени ваксини, показва, че ефикасността на ваксините срещу тежък ротавирусен гастроентерит е приблизително 90% -95% в страните с ниска смъртност, към които се отнася и България.