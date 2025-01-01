Британски медии коментират подадената вчера оставка на правителството на българския премиер Росен Желязков.

В информация на "Би Би Си" за подадената от кабинета „Желязков“ оставка се казва, че неговото правителство оцеля при 5 вота на недоверие и се очакваше вчера да оцелее при шести вот. Желязков обаче обяви оставката на кабинета си малко преди гласуването на този вот. Медията припомня, че оставката последва серия от протести срещу кабинета.

"Би Би Си" отбелязва, че много от протестиращите са били гневни заради ролите, които са играли две фигури – .лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски и бившият премиер Бойко Борисов. Големият протест в сряда в София, в който според различни оценки са участвали между 50 000 и 100 000 души, протече под наслова „Оставка! Пеевски и Борисов вън от властта“, пише "Би Би Си", като цитира информация на БТА.

В публикацията на британската медия се припомня, че Пеевски е санкциониран в САЩ и Великобритания заради предполагаема корупция. Неговата партия подкрепяше правителството. Партията на Борисов ГЕРБ, от която e и Желязков, пък спечели изборите през октомври 2024 г. Борисов беше министър-председател, когато антикорупционни протести свалиха правителството му през 2020 г., а оттогава в страната се проведоха 7 парламентарни вота.

Въпреки политическата драма в София решението на България да се присъедини към еврозоната на 1 януари догодина не се счита за застрашено. В изявлението си за оставката си Желязков каза, че България е изправена пред голямо предизвикателство и гражданите й ще трябва да представят „автентични предложения“ за това как трябва да изглежда следващото правителство.

Според организацията „Трансперънси интернешънъл“ България е сред страните с най-високо ниво сред държавите в Европа по обществено възприятие на корупцията, пише "Би Би Си".

Георги Димитров

В публикация за оставката на кабинета „Желязков“ англоезичното издание „Политико“ припомня също, че след масовите антикорупционни протести срещу правителството на Борисов през 2020 г. в България са се произвели 7 парламентарни вота. Сегашните масови протести, довели до оставката на кабинета на Росен Желязков, започнаха през ноември и бяха провокирани от спорния проектобюджет, който налагаше по-високи данъци върху частния сектор, докато насочваше повече средства към държавния сектор. Но в крайна сметка бюджетът беше само искрата, подпалила недоволството. Истинската движеща сила зад демонстрациите беше по-голямото неудовлетворение от самото правителство. Така онова, което започна като недоволство заради един икономически въпрос, бързо прерасна в национално движение, призоваващо за отчетност, прозрачност и ново ръководство, пише „Политико“.

България се готви да приеме еврото от 1 януари, като почти половината от хората са скептични спрямо тази стъпка заради опасения от инфлация и заради дезинформация, разпространявана от Русия, насочена към подкопаване на обществената подкрепа за единната европейска валута, коментира още „Политико“.

Британското издание „Гардиън“ напомня също, че оставката на кабинета „Желязков“ последва протести в София и страната, като кадри от дрон в София в сряда показаха, че на протеста там са участвали, според български медии, над 100 000 души. Вестникът припомня и че в началото протестите бяха насочени срещу проекта за държавен бюджет. Протестиращите определиха злощастния бюджет като прикрит опит да се скрие разрастващата се корупция, която последователните правителства не успяха да изкоренят. После протестиращите разшириха своите искания, като призоваха десноцентристкото правителство да подаде оставка. Проруският президент на страната Румен Радев също призова правителството да подаде оставка, приканвайки управляващите да се вслушат в гласа на хората по площадите. Радев сега се очаква да поиска от партиите в парламента да се опитат да сформират ново правителство. Ако, както изглежда вероятно, те не успеят да го направят, той ще сформира временно правителство, което ще управлява страната до провеждането на нови избори – осмите за 4 години, отбелязва вестникът.

Най-бедната страна в ЕС е обхваната от политическа нестабилност и несигурност, като анализаторите твърдят, че ниското доверие в националните институции и лидери е било изострено от страховете от повишаване на цените в момент в който България се готви да приеме еврото, допълва „Гардиън“.

Британският „Индипендънт“ също отбелязва, че протестите са започнали първо срещу бюджета, а после са се разширили с призив за оставка на управляващите от десноцентристкото правителство на малцинството, която беше обявена вчера. Изданието също се спира върху подкрепата за протестиращите, изразена от президента на България Румен Радев.

Георги Димитров

Премиерът Росен Желязков подаде оставка след големи протести в цяла България срещу повишаването на данъците, предвидено в проектобюджета за идната година, отбелязва и „Файненшъл таймс“. В статията се припомня, че правителството на малцинството на Желязков е било подкрепено от различни партии от политическия спектър в България, сред които и тази на Делян Пеевски, бивш медиен магнат, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. Пеевски отрича обвиненията на тези страни.

В статията се припомня и, че Европейската комисия от дълго време предупреждава за пропуски в България при прилагането на принципа на върховенството на закона. В доклад с остър тон през юли ЕК заяви: „Равнището на възприятието за съдебна независимост в България продължава да е много ниско [...] Националната стратегия за борба с корупцията остава ограничена [...] Важни пропуски продължава да има в правилата за почтеността на лицата, заемащи висши изпълнителни функции“, припомня британското финансово издание.

България беше одобрена за членство в еврозоната през юли след многократни забавяния поради политическа нестабилност и неизпълнени цели във връзка с инфлацията. Премиерът Желязков обяви приемането на еврото като едно от най-големите постижения на правителството си. Въпреки това проучване от юли показа, че почти половината от българите остават скептични към тази стъпка поради опасения от висока инфлация и централизация на властта в Брюксел и Франкфурт. Желязков обвини Русия, че разпалва дезинформационни кампании, включително за присъединяването на България към еврозоната, пише „Файненшъл таймс“.

Ръководителката на Европейската централна банка Кристин Лагард и еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис се опитаха да успокоят опасенията на българите относно приемане на еврото по време на проевропейска офанзива за спечелване на доверието на обществеността миналия месец. „Важно е да сплотим редиците и да бъдем заедно“, заяви тогава Лагард по време на посещението си в София. „Не е тайна, че Русия води хибридна война срещу Европа и европейските държави членки [...] че разпространява дезинформация“, заяви Домбровскис, когато беше попитан за предполагаеми руски операции за влияние, припомня още британският всекидневник.

Световните агенции: България на протест срещу властта

Подадената оставка от правителството на Желязков се коментира днес и в италианските новинарски медии.

„РАИ Нюз“ пише, че политическата криза в България е настъпила само няколко седмици преди влизането на страната в еврозоната, планирано за началото на 2026 г. Протестите, започнали срещу някои мерки в проекта за бюджета за 2026, прераснаха в масови демонстрации срещу корупцията и злоупотребата с власт. Оставката на коалиция на малцинството, ръководена от десноценстристката партия ГЕРБ, беше обявена броени минути преди в парламента на България да се състои гласуване по вот на недоверие, внесен от опозицията заради лошо икономическо управление и подкрепен от нарастващия обществен гняв заради разпространената корупция.

В сряда в България имаше големи демoнстрации, последвали протестите от миналата седмица, предизвикани от бюджетните планове на правителството, които предвиждаха повишаване на данъците, социалноосигурителните вноски и публичните разходи. Правителството впоследствие оттегли противоречивия бюджетен план за 2026 г. Но междувременно исканията на протестиращите се разшириха, включвайки настояване за оставка на правителството, отбелязва „РАИ Нюз“.

Студенти от софийските университети се присъединиха към протеста в София, който според организаторите му в сряда е надминал по численост демонстрациите от миналата седмица и на който са дошли над 50 000 души. Според оценки на медиите, базирани на кадри от дронове, броят на протестиращите в сряда в София дори е надхвърлил 100 000 души.

В центъра на недоволството на протестиращите стои и ролята на българския политик Делян Пеевски, който е санкциониран както от САЩ, така и от Обединеното кралство, и чиято партия подкрепяше правителството. Пеевски е обвиняван от опонентите си, че влияе върху политиките на кабинета в интерес на олигархични кръгове, коментира „РАИ Нюз“.

БГНЕС

Сега президентът Румен Радев ще даде шанс на най-голямата група в парламента да състави ново правителство. Ако тя не успее, вторият по големина блок ще получи възможност, преди президентът сам да предложи кандидат. Ако всички опити се провалят, президентът ще назначи служебно правителство до провеждането на нови избори. Политическите анализатори предвиждат, че още един парламентарен вот - осми поред от 2021 г. - вероятно ще доведе до също толкова фрагментиран парламент, който ще бъде изправен пред трудната задача да сформира стабилно правителство, пише „РАИ Нюз“.

Новинарската медия „Ти Джи Ком 24“ обобщава, че след протестите срещу корупцията, правителството на България падна.

Медията „Скай Ти Джи 24“ коментира, че в последно време в България се засилиха протестите срещу правителството, обвинявано в корупция и връзки с мафиотски среди. Масови демонстрации бяха регистрирани в София и в много други градове. На последната демонстрация в София в сряда на плакатите на протестиращите пишеше: „Мафиотското правителство свърши!“, „Чашата преля“, „Този път няма да ни излъжат“. Университетски студенти, които излязоха на улицата в шествие, тръгнало от Софийския университет, скандираха: „Ние сме срещу наглостта на управляващите“, „Искаме достойно бъдеще, искаме да останем в България!“, допълва „Скай Ти Джи 24“.

Премиерът Росен Желязков, подал оставка вчера, беше подкрепян от коалиция, съставена от ГЕРБ, социалистите и популистката партия „Има такъв народ“, но нямаше реално парламентарно мнозинство. Подкрепата му беше осигурявана от „ДПС – Ново начало“, една от двете партии на турското малцинство в парламента. Тази партия е на Делян Пеевски — централна и противоречива фигура в българската политика, отъждествявана от години като символ на корупцията в страната, пише „Скай Ти Джи 24“.

Преди оставката на кабинета Бойко Борисов - дългогодишен лидер на ГЕРБ и бивш премиер, обвиняван от българите в злоупотреба с власт и непотизъм — беше обяснил, че правителството е създадено с цел да съпроводи България към влизането в еврозоната от 1 януари. „Едва след 1 януари можем да говорим за рокади, оставки и всичко останало“, беше казал Борисов пред журналисти, припомня италианската медия.

БГНЕС

Италианското финансово издание „Соле 24 оре“ пише, че правителството, подало оставка вчера, беше обвинявано от протестиращите в корупция и съглашателство с мафиотски характер. На площад „Независимост“ в столицата София, където се намират сградите на парламента, правителството и президентството – така нареченият „триъгълник на властта“ – в сряда се стекоха над 50 000 души, за да поиска незабавната оставка на кабинета.

В. „Кориере дела сера“ пише, че в България антикорупционните протести събориха правителството. Политическата турбулентност настъпи три седмици преди влизането на най-бедната страна в ЕС в еврозоната. Президентът Румен Радев сега ще покани парламентарните групи да опитат да сформират ново правителство. Ако те се провалят – което е вероятно – той ще назначи служебен кабинет, който да управлява страната до провеждането на нови избори, пише изданието.

В. „Фато Куотидиано“ коментира, че оставката на кабинета на Желяков е дошла по-малко от година от идването му на власт. Този обрат настъпи след седмици на протести срещу правителствените икономически политики и неефикасната борба от страна на правителството с корупцията в страната. За България това един много деликатен момент, предвид това, че от 1 януари тя влиза в еврозоната. В началото на настоящата година България излезе от политическия застой със съставянето на кабинета на Желязков. Но още тогава политически коментатори смятаха, че неговата крехка коалиция няма да просъществува дълго, коментира изданието.

Изданието „Пост“ пише, че вчера министър-председателят на България Росен Желязков обяви своята оставка и тази на правителството заради масовите антиправителствени протести, продължаващи от седмици. Протестите бяха започнали като реакция срещу някои разпоредби в закона за държавния бюджет, но бързо се разшириха и вече бяха насочени срещу редица системни проблеми в страната, като корупцията и политическия застой, превръщайки се в най-големите и най-многочислени демонстрации през последните години.

Изданието „Вирджилио нотицие“ припомня, че в началото на годината правителството на Желязков беше съставено след избори, последвали четири години на политическа нестабилност, по време на които едно след друго се редуваха слаби правителства, в по-голямата си част технически кабинети. Сега оставката на правителството последва протести, по време на които най-критични към управляващите бяха младите от „Поколение Зет“, организирали шествия и флаш мобове срещу нарастването на фискалния натиск и срещу политическата система, възприемана като застинала и клиентелистка, коментира изданието.

БГНЕС

Още вчера италианската новинарска агенция АНСА пък написа, че българският премиер Росен Желязков обяви оставката на своето правителство след по-малко от една година на власт и след серия от протести срещу корупцията в страната. В информацията на АНСА се припомня, че правителството на Росен Желязков не разполагаше с мнозинство в парламента, но разчиташе на безусловната подкрепа на „Движение за права и свободи – Ново начало“ (ДПС – НН). Агенцията коментира, че това е една от двете фракции на турското малцинство и че тази партия „е на Делян Пеевски, централна и противоречива фигура в българската политика, обвиняван от години, че е символ на корупцията в страната“.

Италиански медии днес припомнят в отделни информации, че в Италия днес се провежда общонационална стачка срещу проектобюджета на италианското правителство. Това е поредната общонационална стачка в страната тази есен след две стачки през септември и по една през октомври и ноември.