Световните агенции отразиха антиправителствените протести в България снощи, като отбелязаха, че десетки хиляди хора в столицата София и други градове са поискали оставката на кабинета три седмици преди страната да приеме еврото за своя валута.

Хиляди българи се събраха, за да протестират срещу правителството на малцинството и срещу, според тях, неспособността му да се справи с ендемичната корупция в най-бедната държава от Европейския съюз, посочва Ройтерс.

Франс прес отбелязва, че десетки хиляди протестиращи отново са поискали оставката на кабинета в България.

Заглавието на информацията на ТАСС по темата е подобно: Десетки хиляди българи искат оставката на правителството на улични протести.

Десетки хиляди хора се включиха в антиправителствените протести в цяла България, посочва и Асошиейтед прес.

Заглавието на материала на ДПА гласи: Десетки хиляди хора поискаха оставката на българското правителство.

Протестите в столицата София и десетки други градове са поредните от поредица демонстрации в черноморската страна. Те се състоят в момент, когато България се готви да приеме еврото на 1 януари, посочва Ройтерс.

Протестиращите използваха лазери, за да прожектират думите "Оставка", "Мафията вън" и "За честни избори" върху сградата на Народното събрание в центъра на София.

Утре българският парламент ще гласува вот на недоверие срещу правителството на министър-председателя Росен Желязков - шестия по рода си, откакто то пое властта на 15 януари тази година.

Опозиционни партии и други организации заявиха, че протестират срещу плановете за увеличаване на социалноосигурителните вноски и данък дивидент, за да се финансират по-високите държавни разходи.

Миналата седмица правителството оттегли бюджета за 2026 г. - първия, разчетен в евро - заради масовите протести. Въпреки това протестите продължават с пълна сила в една страна, където през последните четири години хората гласуваха за парламент седем пъти, за последно - през октомври 2024 г. , на фона на дълбоки политически и социални разделения, отбелязва Ройтерс.

Десетки хиляди души протестират днес в София срещу българското правителство - поредния от безпрецедентните за последните години митинги в страната, където гневът се фокусира върху бюджета за 2026 г., обобщава Франс прес.

За трети път в рамките на три седмици демонстранти се събраха на площад "Независимост" пред парламента в София, като скандираха "Оставка!" и издигнаха плакати с надписи "Достатъчно!" и "Махайте се!".

Мобилизацията по призива на реформаторската и прозападна коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) събра хиляди хора и в други градове в цялата страна, отбелязва АФП.

Вълната от недоволство, със значително участие на млади хора, се надигна в края на миналия месец, когато правителството се опита да приеме по ускорена процедура бюджета за догодина - първия, разчетен в евро. Това стана в момент, когато малката балканска страна - най-бедната в Европейския съюз, се готви да въведе единната европейска валута на 1 януари, посочва АФП.

В крайна сметка правителството оттегли проектобюджета и представи в началото на тази седмица нов. Това обаче не успокои гнева на недоволните, отбелязва АФП.

ТАСС посочва, че няколко десетки хиляди демонстранти са се събрали в т. нар. Триъгълник на властта в София. Мащабен мирен митинг в България, организиран от опозиционни партии, иска оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори.

"Няма да позволим да бъдем измамени, няма да позволим да бъдем ограбени", "Циркът свърши! Време е за оставка и съд", "Управлението на мафията в България свърши!", "Мафията вън!", скандираха протестиращите.

Освен оставката на правителството, демонстрантите искат промяна в системата на управление на страната, най-вече отстраняването от власт на Бойко Борисов, лидера на политическа партия "Граждани за европейско развитие на България" (ГЕРБ), и на Делян Пеевски, лидера на политическата коалиция "ДПС - Ново начало", които според тях носят главната отговорност за настоящите проблеми на България, отбелязва ТАСС. Протестът се състои на фона на инициирания от опозицията вот на недоверие към правителството заради провала на икономическата му политика, който ще бъде гласуван от парламента утре.

Десетки хиляди хора се включиха в най-новите масови протести в цяла България вчера, обвинявайки правителството в ширеща се корупция, посочва Асошиейтед прес. Според агенцията това е подчертало политическите разделения в страната броени седмици преди тя да приеме еврото за своя официална валута в началото на следващата година.

Демонстрациите дойдоха след протестите миналата седмица, предизвикани от бюджетните планове на правителството за по-високи данъци, повишаване на социалноосигурителните вноски и увеличаване на държавните разходи. По-късно кабинетът оттегли спорния проектобюджет за 2026 г. Исканията на протестиращите обаче се разшириха оттогава и вече включват призиви за оставка на центристко-дясното правителство на премиера Росен Желязков, обобщава АП.

Студенти от софийските университети се присъединиха към протестите, които според организаторите са били по-масови от митингите, събрали миналата седмица повече от 50 000 души. Въз основа на кадри, заснети от дронове, медии оценяват броя на протестиращите снощи на над 100 000.

Асошиейтед прес отбелязва и мирния характер на протестите, които са завършили мирно и без съобщения за насилие.

Десетки хиляди хора в цяла България поискаха оставката на прозападното правителство три седмици преди страната от ЕС да въведе еврото. В столицата София, Пловдив, черноморските градове Варна и Бургас, както и на много други места, предимно млади хора излязоха по улиците вчера, обвинявайки кабинета в корупция, обобщава ДПА.

Агенцията уточнява, че протестите са били свикани от опозиционната коалиция ПП-ДБ, която е против правителството, но също е прозападна.

Кабинетът на малцинството, състоящ се от консерватори, социалисти и популисти, разчита на подкрепата в парламента на още една политическа сила - "ДПС - Ново начало", отбелязва ДПА. Агенцията посочва, че лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, който според опозицията е спорна фигура, е санкциониран от Съединените щати и Великобритания за корупция.