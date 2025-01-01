Граждани се събраха на протести тази вечер в няколко града у нас с искане за оставка на правителството.

На централния площад „Бдинци“ пред сградата на Община Видин протестиращите развяват български знамена и скандират "Оставка" и "Мафия". Протестът не е бил заявен предварително, съобщиха от общината.

Група протестиращи се събра до сградата на Община Пазарджик с искания за оставка на правителството и против заявеното намерение от кмета Петър Куленски за увеличаване на местните данъци. Участниците носеха националния трибагреник и плакати с надписи "Пудели и пачки – стига! Спрете да крадете бъдещето на децата на Пазарджик", " Искаме чист град, не високи данъци" и "Пазарджик не е банкомат". Протестът бе обявен в социалните мрежи и премина без полицейско присъствие.

"Тази вечер жители на Стара Загора се организираха на мирен протест с искане за оставката на кабинета. Над 100 души се събраха първоначално пред сградата на общината, за да изразят своето недоволство.

Акцията прерасна в шествие по централната улица на града, като демонстрантите бяха категорични, че протестите няма да спрат до изпълнение на исканията им".

Оставката на правителството поискаха граждани, събрали се на мирен протест в Ловеч. Пред сградата на Община Ловеч те издигнаха плакати, които гласят: "Оставка“, за каквато и скандираха. Участниците изпяха и химна на България.

За четвърта поредна вечер ямболци излязоха на мирен протест с искане за оставка на правителството, организиран чрез фейсбук групата „Красив Ямбол“. Протестът е изцяло граждански, а не партиен, каза пред репортер на БТА един от организаторите му – Росен Георгиев. Демонстрацията е заявена от гражданин, не е от политическа партия, сдружение или неправителствена организация, потвърдиха от пресцентъра на полицията.

Граждани на Варна направиха тази вечер протестно шествие, като основното им искане бе оставка на правителството. Със скандирания шествието премина по централната пешеходна зона във Варна. След това хората отидоха до сградата на Общината. Заради шествието, което се отправи отново към площада пред Катедралата в града, временно бе затворено едното платно на булевард "Мария Луиза".

Демонстрантите издигнаха плакати с надписи: „Искаме достойни старини – за нас и нашите родители“, „Искаме честно управление, не обещания" и "Не искаме бюджет "за хората", а бюджет, като хората". Повече възможности за дребния бизнес и осигуряване на условия за развитието му, поискаха още хората на площада в Хасково.

Спокойно премина протестът в Бургас, където граждани се събраха пред общината.

Протестиращите се събраха на централния площад „Жеравица“ пред сградата на Областната администрация в Монтана и след като изслушаха речите на няколко оратори тръгнаха на шествие по централните улици.

Те преминаха край офиса на партия ГЕРБ, пред който имаше полицейска охрана, скандираха „Пазите престъпници“, „Оставка, съд, затвор“, „Мафия“, „Елате при нас, протестът е за вас“, след което продължиха движението си по булевард „Александър Стамболийски“ и блокираха за кратко движението по него в района на Черния мост, който е един от възможните входове в Монтана от София и Враца. После шествието продължи със скандирания „Оставка“ по други улици в центъра на Монтана. Полицията спираше движението по тези улици и осигури безопасно протичане на протеста.

Членове и симпатизанти на партиите „Възраждане“ и „Величие“ се включиха в протестите в някои от градовете.