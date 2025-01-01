Стотици хиляди хора излязоха в сряда вечер на протести в София и в десетки градове в страната и зад граница с искане за оставка на кабинета.

В столицата протестиращите изпълниха пространството от булевард "Витоша" до Ректората на Софийския университет. Към демонстрацията се присъединиха и студенти от различни висши училища, като акцията им от по-рано през деня се вля в демонстрацията на площад "Независимост".

Многохилядни антиправителствени протести се проведоха и в други – над 20, градове у нас, като Благоевград, Варна, Бургас, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сандански, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Протести на българи, недоволни от управлението у нас, имаше и зад граница – в Берлин, Виена и Брюксел.

Протестите получиха отзвук и в редица световни медии, сред които "Ройтерс", "Франс прес" и други.

В София хората се събраха около 18 часа и малко преди 21:30 часа протестът приключи мирно. След повече от 3 часа скандирания „Оставка“, песни, танци и скачане, част от недоволните блокираха за кратко движението на "Орлов мост". Те заявиха, че са в готовност за още демонстрации, ако исканията им не бъдат чути.

Часове след края на мирния протест в София отново се появиха провокатори в черни дрехи, с качулки и маски, които палиха кофи за боклук. Групи от „Орлов мост“ тръгнаха към централата на "ДПС - Ново начало". Срещу служителите на реда летяха бутилки, блокиран беше градският транспорт в района на Паметника на Васил Левски. Събралите се на мястото хвърляха и димки. Напрежението беше овладяно сравнително бързо, а от полицията, които разграничиха провокаторите от протестиращите по-рано, обявиха, че има над 40 задържани. В двама от тях са открити не малки суми пари - в единия 1500 евро, а в другия - 10 000 лева. От задържаните са иззети и пиротехнически изделия, спрейове, ножове.

На случилото се реагира президентът Румен Радев, който призова властта да чуе площадите.

В парламента днес предстои да се гласува шестият вот на недоверие към кабинета „Желязков“. Въпреки енергията на площадите обаче не се очаква вотът да мине, тъй като опозицията не събира необходимия брой гласове – на повече от половината народни представители. 105 е общият брой на опозиционните депутати със заявка, че ще го подкрепят. През септември кабинетът оцеля с гласовете на 133-ма депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП и ИТН.

Тази сутрин районът около Народното събрание е спокоен, макар все още пази следите от случилото се - на паважа пред парламента остават розовата прасенце-касичка и жълтият диван. Част от плакатите също още са там.