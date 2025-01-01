Президентът Румен Радев с коментар във Фейсбук за протестите в страната тази вечер.

"Хората изпревариха парламента и тази вечер гласуваха недоверие на кабинета. Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас...в цяла България и в Европа", пише Радев.

Протести срещу властта: Десетки хиляди се събраха по площадите в страната (ГАЛЕРИЯ)

По думите му протестът е родил широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата.

"Уважаеми народни представители, Утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите.

Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите! Вие сте на ход! Моят избор е ясен", написа още президентът.