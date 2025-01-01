Десетки хиляди хора излязоха на протест с искане за оставка на правителството в Триъгълника на властта в София. Антиправителствени протести се проведоха и в редица градове из страната, където гражданите изразиха недоволство от управлението и настояха за оставка на кабинета "Желязков".

Движението на автомобили по бул. "Княз Александър Дондуков" в района на Народното събрание е възстановено, след като преди около час протестът срещу правителството приключи.

Продължава да е блокирано движението по бул. "Цар Освободител". По него все още има групи хора, останали от протеста.

Задържани са 30 души на протеста в центъра на София, съобщиха от МВР. У някои от тях са намерени забранени предмети. Други са арестувани заради липса на документи за самоличност. Не са регистрирани инциденти по време на демонстрациите тази вечер в София.

Движението на автомобили в центъра на столицата бе спряно.

Протестът бе организаран от "Продължаваме промяната - Демократична България". Преди началото на демонстрацията бяха изградени 19 контролно-пропускателни пункта, на които полицаи проверяваха багажа на хората и следяха за подозрителни лица. Големи групи от полицаи бяха разположени пред входовете на Народното събрание, пред сградата на Министерски съвет и по улиците в района. Този протест бе третият за последния месец.

След 18.00 часа десетки хиляди граждани изпълниха пространството от статуята на "Св. София" до сградата на Народното събрание. Хора имаше и на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множеството бе изпълнило бул. "Цар Освободител" и стигна чак до ул. "Г.С. Раковски".

Върху сградата на парламента с лазер се изписваха надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори".

Сцена с голям екран бе изградена до фонтана пред сградата на президентската институция. Още два големи екрана бяха разположени пред сградата на парламента и пред Българската народна банка. На видео стените се излъчваха изказвания на председателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и инфлуенсъри, кадри от протеста миналата седмица, както и различни клипове на инфлуенсъри и видеа, посветени на протеста.

Към 21.30 протестиращите срещу правителството в центъра на София изпяха заедно химна на България. От сцената пяха химна и Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП - ДП). С това беше сложен край на демонстрацията. Организаторите призоваха гражданите да се приберат тихо и спокойно и да внимават за провокатори, които са се слели с потока от хора.

След края председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев каза пред NOVA, че протестите ще продължат, докато правителството не подаде оставка.

"Предварителните данни показват за около 150-200 хил. човека на площада. И мисля, че тези хора много ясно заявиха какво искат. А именно оставка на правителството още утре", каза Василев

„Ако аз съм на мястото на Борисов и видя тези хора – гневни хора, които идват за пореден път на протеста и не се отказват, веднага бих подал оставка. Борисов и Пеевски трябва да си отидат и да дадем възможност на България да се развива като свободна и европейска страна”, заяви депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Божидар Божанов от своя страна заяви, че има индикации за заглушаване на мобилни сигнали в района на протеста в София.

Кирил Петков изрази благодарност, „че има толкова свободни хора”. Той заяви, че посланието на протеста е ясно: „Мафията вън” и „Оставка”, „срещу модела на Борисов и Пеевски в управлението”. Петков изрази надежда, че младото поколение ще живее в нормална и европейска държава. Според него, ако не се стигне до оставка, ще последва „лавина” от протестиращи. „Ако сега не подадат оставка, вълната ще ги залее. България каза – ние не сме страна на мутри, ченгета, на изнудване, а на свободни, млади хора”, заяви още Петков. И подчерта, че няколко поколения са на площада, за да кажат – стига толкова.

