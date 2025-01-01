Полицията задържа около 40 души на антиправителствения протест в София. Част от тях са заловени на контролно-пропускателните пунктове.

Пореден протест срещу управляващите в София: Хиляди излязоха с искания за оставка (НА ЖИВО/СНИМКИ)

Единият задържан е 16-годишен с бомбички, другият е 30-годишен криминално проявен с нож и бокс. Трети арестуван е бил без документи.

Други трима протестиращи са задържани за установяване на самоличностите им. Единият се оказа обявен за издирване.

По-късно от СДВР обявиха, че са задържани още хора, като са намерени и наркотици у някои от тях и спрейове.

В един от задържаните е намерена сумата от 10 000 лева, а в друго лице са открити 1500 евро, каза пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов.

В сряда вечерта в Триъгълника на власта в София се проведе многолюден протест срещу правителството. Недоволството протече мирно.

Засилено бе полицейското присъствие в района. Полицейски кордони имаше пред сградата на Министерския съвет, пред Народното събрание, към служебния паркинг на парламента, както и при статуята на "Св. София". В района на протеста имаше контролно-пропускателни пункта, на които служителите на реда проверяват гражданите за опасни предмети.

Променена бе и организацията на движение в центъра на София.