Председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев каза пред NOVA, че протестите ще продължат, докато правителството не подаде оставка.

"Предварителните данни показват за около 150-200 хил. човека на площада. И мисля, че тези хора много ясно заявиха какво искат. А именно оставка на правителството още утре", каза Василев.

Той каза още, че силно се надява лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да чуе българските граждани. "Искам директно да се обърна и към Борисов, и към Пеевски – подайте си оставката, не вкарвайте България в беля, не може тази държава да се управлява напук на българския народ. И без господин Борисов ще съмне и даже правителството да действа оставка. Пак ще влезем в еврозоната", заяви той.

„Ако аз съм на мястото на Борисов и видя тези хора – гневни хора, които идват за пореден път на протеста и не се отказват, веднага бих подал оставка. Борисов и Пеевски трябва да си отидат и да дадем възможност на България да се развива като свободна и европейска страна”, заяви депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Председателят на ПП подчерта, че в много други градове в страната хората са излезли, за да изразят недоволството си и са казали, че искат оставката на това правителството.

Божидар Божанов от своя страна заяви, че има индикации за заглушаване на мобилни сигнали в района на протеста в София. „Управляващите ги е страх и трябва да спрат с тези приоми. Това не работи. Още повече ядосват хората”, категоричен беше Божанов.

Кирил Петков изрази благодарност, „че има толкова свободни хора”. Той заяви, че посланието на протеста е ясно: „Мафията вън” и „Оставка”, „срещу модела на Борисов и Пеевски в управлението”. Петков изрази надежда, че младото поколение ще живее в нормална и европейска държава. Според него, ако не се стигне до оставка, ще последва „лавина” от протестиращи. „Ако сега не подадат оставка, вълната ще ги залее. България каза – ние не сме страна на мутри, ченгета, на изнудване, а на свободни, млади хора”, заяви още Петков. И подчерта, че няколко поколения са на площада, за да кажат – стига толкова.