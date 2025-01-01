Масовите протести в страната променят политическата динамика и засилват вероятността за предсрочни избори, предупреждават анализатори.

Протести срещу властта: Десетки хиляди се събраха по площадите в страната (ГАЛЕРИЯ)

Когато на улиците излязат студентите – стават революции. Кой, ако не младите, трябва да е носител на промяната. Това каза математикът и анализатор от „Галъп интернешънъл Болкан” в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS. Той направи анализ на протестите и контрапротестите, като подчерта, че не бива да бъдат противопоставяне едни българи на други. Експертът посочи, че на протестите има много млади хора, но не само.

"Януари и февруари ще бъдат тежки месеци заради хаоса от въвеждането на еврото. Голяма част от населението у нас е възрастно. На тези хора трябва да им се помогне. Те ще понесат загуби, ще бъдат гневни." Така той коментира темата за приемането на единната валута у нас.

Константинов сподели своето мнение и посещението на Кристофър Смит, зам.-помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия, в България. Според него Смит неслучайно се е срещнал с представителите на трите най-важни центъра в страната. И направи следната връзка – Украйна ще загуби войната, това няма да бъде прието толкова лесно в Европа, ще настъпят геополитически усложнения, „маса европейски правителства ще бъдат изметени – те, за три години, не успяха да разберат какво да направят, сега ще го разберат по трудния начин”. Според него тези правителства нямат авторитет и ще бъдат отстранени от собственото си население.

Експертът коментира още, че войната в Украйна не е била справедлива, ще завърши по несправедлив начин, а страната е била „хвърлена под автобуса”. „Войната е гражданска, ако не братя – двата народа са поне първи братовчеди. Като нас с македонците – ние сме един народ”, допълни той.

Според него Европа се е „простреляла със следните политики – миграция, зелена сделка и джендърство”.

За Румен Радев Константинов смята, че всичко, което се случва в момента, е вятър в неговите платна.

Продължаващите в цялата страна протести вече съществено промениха политическата обстановка. Това заяви политологът Димитър Ганев от изследователски център „Тренд“ в „Интервюто в Новините на NOVA".

Според него динамиката на недоволството е довела до рязко увеличаване на вероятността за предсрочни парламентарни избори преди президентските. „Промяната вследствие на тези протести е, че днес възможността за предсрочни избори преди президентските е много по-висока“, коментира Ганев.

Той предупреди, че ако протестите се запазят със сегашната сила и интензитет, ситуацията ще стане „неудържима“ за управляващото мнозинство в парламента. „Мнозинството мисли да се задържи до празниците, но напрежението нараства“, посочи политологът.

Ганев коментира и днешното изявление на премиера Борисов, че ще обмисли оставка след 1 януари, което политологът определи като „ясен сигнал“, че протестният натиск вече дава резултат.

По думите на Димитър Ганев на политическия хоризонт все по-ясно се появява нова алтернатива – възможен политически проект на президента Румен Радев. Това според него ще постави ГЕРБ в сложна ситуация. „На предсрочни избори най-голям шанс има Радев заради посланията, които отправя“, обясни той.

Ганев заяви още, че ако на президента бъде дадена дата за предсрочни парламентарни избори преди изтичане на мандата му, той няма да се поколебае да се оттегли от поста. „Нямам съмнения, че Радев би се оттеглил като президент, а на негово място ще встъпи вицепрезидентът Илияна Йотова“, каза политологът.

По думите му в страната се е натрупвало социално недоволство в продължение на месеци. Макар поводът за избухване на протестите да е бюджетът, случващото се днес вече прилича на „класически антиправителствени протести“, подчерта Ганев.

Експертът смята, че това, което прави най-силно впечатление, е широкият географски обхват. „Виждаме демонстранти в почти всички големи областни градове“, отбеляза той, подчертавайки, че недоволството има национален характер.