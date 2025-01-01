Студентското шествие се вля в протеста на пл. „Независимост“ в столицата. Демонстрацията на младите хора започна по-рано днес пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Студенти се събраха и на протест пред НАТФИЗ и блокираха ул. "Г.С.Раковски". След това се присъединиха към колегите си пред Софийския университет.

Движението пред Софийския университет вече е освободено за движение. Остава затворено движението по бул. "Цар Освободител".

По-рано студенти от различни университети се събраха пред Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на "протестна акция против мафията". Събитието е организирано от Обединение "Студенти против мафията" във Фейсбук.

Георги Димитров

В района има засилено полицейско присъствие. Движението в района е ограничено.

БТА

"Искаме да живеем в правова, демократична държава, в която младите хора няма да бъдат спъвани от властта, когато се опитат да изкажат своето мнение. Искаме да се преборим и да нямаме корумпирана власт, за нас олицетворение на този модел са Бойко Борисов и Делян Пеевски", каза пред медиите Александър Танев, студент в СУ трети курс и част от организаторите. Той допълни, че макар и да са студенти по право няма как да дадат рецепта за политическа стабилност, а тяхната задача е да призоват към по голяма избирателна активност и честността на изборите. "Тук сме заради корупцията и очевидната мафия, която управлява", каза Александър Иванов, студент в СУ трети курс и част от организаторите.

Георги Димитров

БТА

Георги Димитров

По-рано младите хора блокираха столичната улица "Раковски" за кратко. Движението към този час не е блокирано, казаха за БТА от СДВР.

В декларация те изразиха възмущение от задкулисието, институционалния произвол и модела на концентрация на власт, който според тях се олицетворява от Делян Пеевски и Бойко Борисов.

Младите юристи заявиха, че обединението е непартийно, основано на "морална нетърпимост към злоупотребата с власт" и на принципите на правовата държава.

Георги Димитров

Мерките за сигурност на планираната голяма демонстрация включват обособяването на 19 КПП-та, няколко от които ще са динамични. Полиция ще има в уличките по протежение на бул. „Дондуков” до централата на „ДПС – Ново начало”.

От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:

♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

СДВР осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.