Шестият вот на недоверие към кабинета с министър-председател Росен Желязков ще се гласува в 13:30 часа в четвъртък, 11 декември.

Дебатите по вота продължиха около 4 часа вчера. Според правилника за работа на НС гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията, които се проведоха на 10 ноември. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Вносителите мотивират вота така: „Икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси. Икономиката в държавата на Пеевски, каквато осигурява настоящото правителство, ще последва съдбата на всички икономически оператори, до които Пеевски се е докосвал – фалит, провал и катастрофа“.

Дебатът започна в 10 часа в сряда в присъствието на премиера Росен Желязков и членовете на правителството. Финансовият министър Теменужка Петкова защити бюджета за догодина, който е основна причина за искания вот и гражданското недоволство.

В рамките на 11 месеца, в които правителството управлява, е свършило доста важни за страната ни задачи, заяви Петкова по време на дебата. Тя отбеляза, че беше приет Законът за държавния бюджет за 2025 г., който даде възможност страната ни да се стабилизира и да има една устойчивост по отношение на публичните финанси, за да вървим напред и да бъде постигнат един от основните приоритети – членството на България в еврозоната.

„Предоговорихме ПВУ – един провален план, провален през последните 4 години“, каза министър Петкова и съобщи, че до края на тази година България ще получи средствата по второ и по трето плащане, които са близо 4 млрд. лева.

България влезе в еврозоната, след като изпълнихме всички критерии и честно и почтено от 1 януари 2026 г. ще заемем своето достойно място в еврозоната, заяви министърът на финансите.

По отношение на дълга ситуацията също има своето обяснение, настоя Петкова от парламентарната трибуна. „Когато в продължение на години се създава практика и се налага говоренето, че да поддържаш 3% дефицит не е нещо фатално – ами, оказва се, че е фатално, защото когато дефицитът трайно е 3% от БВП на страната, неизбежно е да расте и дългът, защото този дефицит се финансира с дълг, уважаеми колеги“.

„Имало е картечница, тя е била използвана, но не от нас“, каза още финансовият министър по време на дебатите по вота на недоверие.

Според ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН шестият вот на недоверие цели дестабилизация на правителството, съответно и на държавата.

Асен Василев от ПП-ДБ се обърна към Росен Желязков с призива да подаде оставка, за да не се стигне до ексцесии.

Тази оставка е необходима, защото това правителство краде бъдещето на българския народ, в това число от гледна точка на икономиката, категоричен е Василев.

„Колегите, които искаха числа – надявам се да гледат от кабинет 222, да ви дам няколко числа как изглажда тази кражба на бъдеще от собствения ви преработен бюджет, който с вашия подпис влезе в Народното събрание", каза той и посочи, че през 2027 г. парите за наука ще паднат с над 40 млн., с 200 млн. ще паднат парите образование, парите за спорт и култура – с 60 млн.

По думите му това показва ясно приоритетите за това правителство. „Но знаете ли какво се вдига през 2027 г. – данъците и осигуровките, които българските граждани и фирми плащат, т.е. 2027 г. вашите намерения са да вдигнете данъците и осигуровките на българските граждани, да замразите парите за здравеопазване и да намалите парите за образование, за култура, за наука, за спорт и за изкуство", добави Василев.

Депутатът от ПГ на „Има такъв народ“ (ИТН) Павела Митова обвини опозицията в лицето на ПП-ДБ, че говорят за нулева толерантност към корупцията, докато бленуват за пудели и пачки, които им осигуряват бъдеще на някакви острови.

„Кой разпореди да сме пети в ЕС по растеж, да сме първи по ръст на заплатите, дългът да е най-нисък, производството да се качва в европейския тип, инвеститорите да се връщат“, подчерта тя.

Истината според нея е ясна и тя е, че вотът не е срещу икономическата политика, а е вот срещу политическото безсилие на опозицията.

„Просто не ви харесва, че България върви напред, върви напред без вас“, каза още Митова.

От своя страна колегата ѝ Станислав Балабанов призова Асен Василев да поиска прошка и извинение пред протестиращите.

По думите му младите българи заслушват нещо по-добро и се обърна към опозицията в НС с думите, че те не са алтернатива – „вие сте провалени политици“, каза Балабанов.

Атанас Атанасов от БСП пък отбеляза, че темата на вота на недоверие е икономическа политика, но от началото на дебата за такава не е станало дума. Той припомни, че България е на челни места по икономически ръст в ЕС, както и голямата събираемост на приходните агенции.

„След по-малко от месец държавата ни влиза в еврозоната – процес, започнат от нас – от БСП. Във финалната крачка, БСП отново участва в правителството, което вкарва България в еврозоната“, каза депутатът от левицата. Според него дебатът има за цел само да дестабилизира държавата.

Божидар Божанов и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ обвиниха управляващите, че мобилният сигнал на Ларгото е заглушен или изкуствено претоварен заради протеста в сряда вечер.

“Нашите екипи установиха аномалии и смущения в мобилния сигнал около Народното събрание. Ако са изкарали службите техниката, да я приберат. Искате ли да ви покажа измерванията, ако много разбирате”, каза Божанов към зам.-председателя на парламента Костадин Ангелов, който го апострофира зад гърба, че това не е вярно. Мирчев припомни, че това се е случвало и при двата минали протеста.