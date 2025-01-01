Още утре ние ще внесем вот на недоверие към правителството с искане за неговата оставка. Това заяви от кулоарите на парламента депутатът от „Продължаваме промяната–Демократична България“ Николай Денков.

Темата на вотът на недоверие е икономическата политика, тъй като чрез нея правителството е изкарало толкова хора на протест.

„Тази наглост, която виждаме през последната една година, се видя и днес в залата и от сегашния вътрешен министър Даниел Митов и от предишния – Калин Стоянов. Ако е имало проблеми и ексцесии, според тях, за това са виновни протестиращите. Ако всичко е минало наред със 100 000 човека шествие, то значи заслугата е на полицията“, така коментира изказванията от изслушването на вътрешния министър в парламента депутатът Николай Денков.

Според него истината е точно обратната. „Протестът беше мирен. След протеста имаше провокатори, всички хора го видяха и няма как да бъде променена тази картина. Тъй като виждаме, че няма нито капка на смирение, нито капка на усещане, че министерството и правителството дължат на хората извинение за това, което се случи, дължат отговори за това, което с случва в момента в съдебна зала с тези младежи, които са задържани и изобщо не е ясно защо са там“, допълни той.

Народният представител Божидар Божанов каза пред журналистите, че икономическата политика на правителството е тотално сбъркана. „Бюджетът беше последната капка на грешната политика на правителството срещу бизнеса, средната класа, икономическото развитие, ограничаването на административната тежест“, коментира той.

„Когато има 100 000 човека на протест, няма как те да бъдат контролирани. Организаторът е уведомил по телефона МВР, че се очакват повече хора от очакваното и няма как да ги контролират. Ако бяха останали всички 100 000 човека на площада и тези провокации бяха станали там, може би щеше да е много по-опасно“, съобщи Божанов относно многохилядния протест на 1-ви декември.

Ивайло Мирчев от своя страна разкри, че е „видял страха“ в очите на лидерът на ДПС–Ново начало Делян Пеевски. „Пеевски искаше да излезе от Магнитски и поради тази причина много държеше под всяко наше предложение да се подписва. Ние винаги сме били по едно отношение за Украйна“, каза той.