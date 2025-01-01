Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски показа пред журналисти законопроекти, подписани от него, заедно с Ивайло Мирчев, Бойко Борисов и Христо Иванов и допълни, че в деловодството има още много проекти.

Високо напрежение и опасно близък сблъсък между Мирчев и Пеевски в парламента (ВИДЕО)

"Всички бяха част от нас, сглобката беше едно цяло. Не могат да избягат от миналото си, аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас", каза той.

"Всички те се събираха в кабинета на Борисов и моя. 9 месеца бяха с ДПС и всеки ден бяхте в моя кабинет", допълни Пеевски и допълни, че те са "лъжци".