След 1 януари ще говоря за оставки и протести. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание.

"Сега това е един добър бюджет, остават ни 20 метра до финала - 1 януари да влезе еврото. Това е геостратегическа задача, искам да я завърша докрай. Обявил съм го на всички партньори и затова ще бъдем консолидирани в тези дни не на инат, а до влизането на страната в Еврозоната. Защото това, което направихме - да влезем в Шенген, да договорим ПВУ, да съберем над 8 млрд. повече от митници и данъчни измами са неща, от които аз не се срамувам", категоричен е Борисов.

Предстои пореден протест срещу управляващите в София

По думите му светът се намира в една перфектна буря. Има тежка конфронтация заради войната в Украйна. "Толкова сложна обстановка никога не е имало. А в България партиите, които са от семейства в Европа, които управляват заедно, в България враждуват най-много", заяви Борисов.

"Надявам се, на 1 януари всеки българин да може да си изтегли парите от банкомата в евро", каза той.