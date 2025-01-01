Парламентът ще гласува по проекторешението за недоверие към кабинета "Желязков" утре (четвъртък) в 13:30 ч. Това обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян след края на дебатите по вота, които продължиха около четири часа.

Според правилника за работа на НС гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Шестият вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък от "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "морал, единство, чест". Той е за провал в икономическата политика.

Финансовият министър

Пожелавам на всяко едно правителство за първите 11 месеца от своя мандат да направи това за България, което ние успяхме да направим в рамките на нашия мандат до настоящия момент, заяви от парламентарната трибуна министърът на финансите Теменужка Петкова.

Вие оставихте мини след себе си, съсипахте публичните финанси, обърна се министърът към ПП-ДБ. Тя отчете, че в рамките на тези 11 месеца правителството е свършило доста важни за страната ни задачи – приет бе законът за държавния бюджет за 2025 г., който даде възможност страната ни да се стабилизира и да има устойчивост по отношение на публичните финанси, за да върви напред и да постигне един от основните си приоритети, а именно членство в еврозоната.

Предоговорихме Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) – един провален план през последните 4 години, продължи министърът. И припомни, че след като кабинетът „Борисов“ през 2021 г. е оставил плана, следващите правителства са започнали да го преработват и „така са го преработили, че е подаден една година, след като другите държави вече са усвоили голяма част от средствата по него“. В същото време бяха променени и много от целите, задачите, което впоследствие се оказа голяма грешка, добави Теменужка Петкова.

За 11 месеца трябваше да поправим грешката, допусната през последните четири години и успяхме. Благодарение усилията на правителството и на НС до края на годината ще получим парите по второ и трето плащане, които са близо 4 млрд.лв., обобщи финансовият министър.

Второто искане за плащане по ПВУ е подадено на 7 октомври 2023 г. и то е за малко над 724 млн. евро. На 29 ноември 2024 г. ЕК казва, че изпълнението на плана е незадоволително, като общата сума на санкцията заради неизпълнение на целите е зад над 800 млн.евро, припомня Петкова. Т.е. не тръгваме от нула, а от минус, и точно това правителство успя да поправи вашите грешки, коментира тя.

Ако следвате правилото по закона за публичните финанси, ще видите, че като бъдат елиминирани средствата от ЕС и тези по договорите, по които България е страна, се получава 40,1 процента от БВП, отговори финансовият министър на Мартин Димитров от ПП-ДБ. И за 2025г., и за 2026г., тъй като ПВУ приключва август т.г., са включени всички инвестиции, които предоговорихме и те влизат в тези средства за преразпределение на разходите. Да бъдем обективни и да гледаме нещата такива, каквито са, призова Теменужка Петкова. По думите й правителството е изпълнило стратегическата цел за присъединяване към еврозоната и от 1 януари 2026 г. България ще заеме достойното си място във валутния съюз.

За 11-те месеца рейтинговите агенции повишиха кредитния ни рейтинг, а вие смятате, че икономиката загива, не е хубаво да се нагнетява подобно напрежение, изтъкна още финансовият министър.

Тя разясни и визията на правителството по отношение на дълга. Когато години се налага говоренето, че да поддържаш 3 процента дефицит не е нещо фатално, оказва се, че е фатално, защото този дефицит се финансира с дълг. Какво включва проектобюджетът за 2026 г. – лимитът на дълга е 9,940 млрд. евро, отделно 60 млн. евро са за купуване на вертолети за гасене на пожари, уточни Петкова. В лимита за дълга е финансиране по механизма SAFE (разходите за отбрана) – 3,200 млрд евро; 3,700 млрд. евро – за финансиране на дефицита; 1,400 млрд. евро са предназначение за финансиране на падежиращия дълг; 1,200 млрд. ево са предназначени за увеличаване капитала на определени държавни дружества в т.ч. съвместното дружество с „Райнметал“ (407 млн. евро), националната детска болница, ВиК холдинга, БЕХ, София Тех парк) и 500 млн. евро са свързани с други финансирания, отнасящи се до Европейската централна банка.

Няма нищо по отношение на лимита на дълга за догодина, което да е излишно, подчерта министърът. Ситуацията и с преразпределението на разходите, и с дълга, и с дефицита може да бъде много лесно обяснена, защото почива на реални числа, които се съдържат в Закона за държавния бюджет за 2025 г., в проекта за 2026 г. и в приетите бюджети от предходните години, изтъкна Петкова. Надявам се, че никой не си мисли, че това правителство за 11 месеца е натрупало подобни разходи, че „харчи като луд с картечница“, както казва Мартин Димитров. Само за периода 2022-2025 г. ръстът на разходите за персонал, социални плащания и пенсии е 33 млрд. лв. така че, имало е картечница, но тя е била използвана, не от нас. Не си купуваме време, времето го дават хората на избори, подчерта още Теменужка Петкова.

Бойко Борисов

След 1 януари ще говоря за оставки и протести. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание.

"Сега това е един добър бюджет, остават ни 20 метра до финала - 1 януари да влезе еврото. Това е геостратегическа задача, искам да я завърша докрай. Обявил съм го на всички партньори и затова ще бъдем консолидирани в тези дни не на инат, а до влизането на страната в Еврозоната. Защото това, което направихме - да влезем в Шенген, да договорим ПВУ, да съберем над 8 млрд. повече от митници и данъчни измами са неща, от които аз не се срамувам", категоричен бе Борисов.

Божидар Божанов от ПП-ДБ

Той запозна народните представители с мотивите на вносителите. Шестият вот на недоверие е внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Темата му е провал в икономическата политика и е резултат от изтегления веднъж бюджет за 2026 година и усилията на управляващото мнозинство да внесат промени в план-сметката и да завършват процеса в пленарна зала.

По-късно в кулоарите на парламента заяви, че очаква вотът да бъде покрепен от "всеки, който има останал грам политически инстинкт".

"Площадите в цялата страна казаха едно нещо - оставка. Подкрепата за протеста е огромна. Този вот на недоверие и вотът на недоверие на протеста. Хората искат Пеевски да бъде изваден най-накрая от обществено-политическия живот", допълни Божанов.

„Икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси. Икономиката в държавата на Пеевски, каквато осигурява настоящото правителство, ще последва съдбата на всички икономически оператори, до които Пеевски се е докосвал – фалит, провал и катастрофа“, се отбелязва в мотивите, като се посочва, че настоящият вот на недоверие обективира недоволството на българските граждани спрямо водената икономическа политика на правителството на Росен Желязков и недвусмислено изразено по площадите на цялата страна от десетки хиляди граждани.

Манол Пейков от ПП-ДБ припомни, че лидерът на ДПС-Ново начало е организирал контрапротести вчера в цялата страна в защита на правителството, но го няма в пленарна зала и призова той да се появи, защото в негово отсъствие тази дискусия губи своя дълбок смисъл.

„Ако не можете да осигурите неговото физическо присъствие, осигурете с мултимедия холограмното му присъствие, ако е нужно“, призова той председателстващият пленарното заседание.

Това провокира Елисавета Белобрадова да постави на мястото на Пеевски на първия ред в пленарна зала негов макет.

БСП

„В днешния дебат по вота на недоверие на тема икономика най-малко се говори за икономика. Това е така, защото единствената му цел е да дестабилизира държавата в изключително важен за нея момент. Ние няма как да подкрепим това“, заяви от парламентарната трибуна народният представител от "БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов.

По думите му дебатът е можело да се развие в друга посока. „Можехме да говорим за икономическия ръст, който нарежда страната ни на челните места в ЕС. За това, че приходните агенции тази година ще съберат над 9 млрд. лв. повече от предходната, което е ясен знак за изсветляване на сивата икономика. Можеше да говорим за повишения кредитен рейтинг на България или за милиардите от ПВУ, които само допреди година мислехме за безвъзвратно загубени“, посочи Атанасов.

Според него от парламентарната трибуна е редно да се провежда дебат за икономическото развитие на България. „След по-малко от месец държавата ни влиза в еврозоната. Това е финалната крачка от дългия процес на евроинтеграция, започнат преди повече от 30 години именно от нас – БСП. Но сама по себе си тя няма да ни направи по-богати. България трябва да бъде проактивна, като осигури подходяща за инвестиции икономическа среда“, подчерта той.

"Възраждане"

Първи на трибуната се качи Цончо Ганев от „Възраждане“, който настоя правителството да подаде оставка още днес и изрази несъгласието си с влизането на страната в еврозоната.

„Безпрецедентно само за тази година имаме изтеглени 19 млрд., за следващата година 21 млрд. планирани да бъдат изтеглени“, каза той и подчерта, че такова дългово загробване не се е случвало абсолютно никога.

Най-доброто нещо, което може да се случи, е правителството най-скоро да подаде оставка, каза и председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в парламента във връзка с дебатите по вота на недоверие към кабинета.

Костадинов допуска, че оставка е възможна през януари догодина. По думите му тогава управляващите ще кажат, че са изпълнили главната си геополитическа цел, която според него е „да унищожат българския лев и българската държавност“. Всичко, което ще се случи, ще бъде не заради влизането в еврозоната, а че правителството е било принудено да отстъпи, добави Костадинов.

По думите му сегашният вариант на бюджета не е по-добър от предходния. Дългът остава, като е намален от 21 млрд. лева на 20 млрд. лева, каза той и добави, че прогнозата за следващите две и три години е изключително лоша. Може би ще влезем в ситуацията, в която се намира Гърция, която за да осъществява капиталови разходи, е принудена да тегли заеми, допусна Костадинов.

АПС

Ахмед Вранчев от АПС отбеляза завладяването на българските общини под натиск и репресии. „Вие съгласни ли сте да живеете в такава държава? Защото началникът на КПК откара всичките кметове да се снимат под герба“, заяви той.

Припомняме, че последно кабинетът „Желязков“ оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември бе петият вот, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.